14-Jähriger wird mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen, der am Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr einem 14-Jährigen beim Bahnhof in der Überlinger Wiestorstraße einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und gegen den Oberschenkel getreten hat. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Er ist dem Jugendlichen und seinen Begleitern bekannt, so die Polizei. Der verletzte 14-Jährige wurde von einem Familienangehörigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.