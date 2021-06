100 000. Besucherin der Landesgartenschau kommt aus Wangen

Auf der Landesgartenschau in Überlingen wurde am Sonntag die 100 000. Besucherin begrüßt. Lucia Kappler aus Wangen kam in Begleitung ihres Mannes Martin trotz Nieselwetters zur Landesgartenschau und zeigte sich freudig überrascht, als 100 000. Besucherin am Eingang zu den Villengärten begrüßt zu werden, wie das Team der Landesgartenschau mitteilt. Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, überreichte ihr einen Blumenstrauß. Ein Zufall: Martin Kappler ist Landschaftsarchitekt und war allein von Berufs wegen neugierig auf die Landesgartenschau. Das Ehepaar schnupperte schon mal Landesgartenschau-Luft, denn in ihrer Heimatstadt Wangen wird 2024 die Landesgartenschau stattfinden.

Zum Gruppenfoto versammelten sich (von links) Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH, Martin und Lucia Kappler sowie Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler vor der Schwimmenden Insel der Stadt Wangen mit der Allgäuer-Käse-Skulptur in den Villengärten.