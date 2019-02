Überlingerinnen holen drei badische Meistertitel

Bei den badischen Hallenmeisterschaften U20 in Mannheim haben die Athletinnen des LC Überlingen gleich vier badische Meistertitel geholt.

Ella Buchner verbesserte ihre persönliche Bestleistung im Stabhochsprung auf 3,85 m und gewann Gold. „Da war noch Platz nach oben, doch nach dem Einspringen und acht verlängerten Anläufen sowie härteren Stäben, waren meine Arme und Beine extrem müde“, sagte Buchner. Mit dieser Leistung liegt sie auf Platz vier der offiziellen Deutschen Bestenliste. Es fehlen ihr nur noch fünf Zentimeter bis zur Bundeskadernorm, die sie im Laufe der Saison in Angriff nehmen wird.

Lisa Kramer wurde im 60m-Sprint mit 7,85 Sekunden souverän Badische Meisterin. Im Vorlauf stellte sie mit 7,84 Sekunden eine persönliche Bestleistung auf. Dafür war sie in ihrer Spezialdisziplin, dem Dreisprung, vom Pech verfolgt: Ihr erster guter Sprung war übertreten, ebenso der zweite. Im dritten Sprung konnte sie sich nicht mehr halten, stürzte und zog sich Schürfwunden zu, so dass sie den Wettkampf abbrechen musste.

Die Mehrkämpferin Johanna Siebler startete in Kugel und Hürden. Trotz einer starken Erkältung wurde sie in beiden Disziplinen überlegen Badische Meisterin. Über 60m-Hürden stellte sie in 8,86 Sekunden ihre persönliche Bestleistung ein und konnte im Kugelstoßen mit 14,33 Metern ihre persönliche Bestleistung deutlich verbessern. Mit dieser Leistung liegt sie auf dem siebten Platz der Deutschen Bestenliste.

Mit vier Goldmedaillen und vier persönlichen Bestleistungen scheinen die drei Überlinger Kaderathletinnen bestens für die Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Sindelfingen gewappnet.

Clara Endres (W14) hatte gleich mit großem Stress zu kämpfen, da das Kugelstoßen und der 60m-Hürdenlauf parallel liefen. Im Kugelstoßen wurde sie mit einer persönlichen Bestleistung von 10,01 m Badische Meisterin. Dramatischer war ihr Hürdenlauf, bei dem sie im Vorlauf gegen die vorletzte Hürde stieß und damit viel Zeit verlor. Im B-Finale konnte sie sich verbessern und stellte mit 10,14 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung auf und landete auf dem fünften Platz. Beim Weitsprung gewann sie mit 4,92 Metern die Silbermedaille.

Erfolgreich starteten auch Florian Elsenhans und Tim Jansen (beide M15) beim Stabhochsprung. Jansen (2,70 Meter) holte die Silbermedaille und Elsenhans (2,50 Meter ) die Bronzemedaille. Jansen gewann zudem beim Kugelstoßen die Bronzemedaille und erreichte mit 11,62 Metern eine neue persönlichen Bestleistung.

Marisa Jurtz (W15) holte im 60m-Hürdenlauf Silber mit persönlicher Bestleistung von 9,20 Sekunden und beim Hochsprung Bronze, ebenfalls mit persönlicher Bestleistung von 1,55 Metern. Auch im Kugelstoßen stellte sie mit 10,32 Metern eine neue PB auf und erreichte den sechsten Platz.

Pia Schmidt-Rüdt verpasste mit 8,67 Sekunden im 60m-Sprint das Finale nur um 0,01 Sekunden. Im 5er-Sprunglauf wurde sie mit 14,81 Metern Fünfte und im Weitsprung belegte sie mit 4,36 Metern den neunten Platz.