Überlinger „Wortmenue“ feiert 20-jähriges Bestehen

Das Überlinger literarisch-kulinarische „Wortmenue“ feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Zur Programmvorstellung des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals hat Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler am Mittwochvormittag ins Rathaus eingeladen.

„Erfolg ist ansteckend“ – landauf, landab gebe es inzwischen Veranstaltungen, die Literarisches mit Kulinarischem verbinden, sagte Organisator Peter Reifsteck, der das Wortmenue im Jahr 1999 gegründet hat. Dennoch sei das „Überlinger Originalrezept“ nach wie vor einzigartig im deutschsprachigen Raum. Auch wenn der Erfolg bei der Gründung noch nicht absehbar war, habe es eine ungewöhnliche Resonanz erfahren, auch in der überregionalen Presse. „Das Festival ist längst zum Markenzeichen der Region geworden“, sagte Oberbürgermeister Zeitler, „und es passt hervorragend in die Überlinger Kulturlandschaft“. Ein Glücksfall, dass auch die Sponsoren seit Beginn bei der Stange geblieben seien. „Wir unterstützen gerne das Original, wir unterstützen damit die Heimat, das Engagement vor Ort“, bestätigte Sebastian Dix für den Hauptsponsor des Wortmenues, das Stadtwerk am See.

Reifsteck ist stolz, dass am Grundkonzept seit 1999 nichts geändert wurde, dass die Abläufe sich eingespielt haben, die Autorenauswahl passt. Mehr als die Hälfte der Restaurants vom Anfang seien immer noch mit großem Elan dabei, neue Örtlichkeiten kommen hinzu. Das Kulinarische gehört dazu, hier gelte der gleiche Qualitätsanspruch wie bei den ausgewählten Autoren.

Bei der Werkauswahl gehe es immer darum, eine Mischung aus gut lesbaren, unterhaltsamen und anspruchsvollen Werken vorzustellen, ob Roman, Krimi oder Kulturgeschichte des Essens und Trinkens. Dabei geht es keineswegs nur um prominente Namen, es dürfen auch unbekannte Neuentdeckungen sein. Die Werke müssen zum Ambiente passen, der jeweilige Gastronom komponiert dann das passende Menü dazu. Beim letzten Wortmenue konnte man 2200 Gäste bedienen.

Vielfältig ist das Angebot, wie die auf dem Tisch ausgebreiteten Bücher zeigten, es reicht vom anspruchsvollen Kochbuch von Vincent Klink bis zum Kinderbuch.

Die Veranstaltungen erstrecken sich vom 6. bis 21. Mai, literarische Entrées gibt es bereits am 26. April sowie am 2. und 3. Mai. 25 Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz lesen in 16 Restaurants, Landgasthöfen und Cafés sowie im Kursaal, in der Stadtbücherei und in der Gärtnerei Widmer. Da einige der Locations nur etwa 60 bis 70 Plätze bieten, seien sie schnell ausverkauft. Zu große Säle wollte man nicht buchen, da die Qualität der Speisen keinesfalls absinken sollte.

Das gesamte Programm für die 25 Veranstaltungen an 20 Festivaltagen ist bereits im Internet abrufbar. Dort erfährt man alles über die Modalitäten, über Orte und gelesene Werke. Bleibt nur noch guten Appetit zu wünschen beim literarisch-kulinarischen Wortmenue.