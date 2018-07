Überlinger Initiative will Wüste begrünen

Wirklich große Ideen müssen am Anfang wirklich verrückt klingen. So hört es sich auch etwas seltsam an, wenn aus der Stadt Überlingen am Bodensee die Ansage kommt, man wolle die Wüste bei Ägypten ergrünen lassen. „Würde nicht ein großer Traum wahr, wenn die Wüsten dieser Welt grün wären und die Menschen, anstatt zu hungern, ein Leben in Frieden und Liebe selbstbestimmt führen könnten?“ heißt es in dem Film über die Initiative „desert fruits“ (Wüstenfrüchte). Hinter dem großen Traum steckt aber ein nachhaltiges Hilfsprojekt. „Desert fruit“ will eine Biogemüsefarm in Ägypten unterstützen. Aber nicht mit Spendengeldern, sondern mit einer Technik, die es möglich macht, Wasser aus der Wüstenluft zu gewinnen.

Es handelt sich um das Projekt „Sekem“ in der Nähe von Kairo. Dort gibt es seit 1977 eine Anlage, die Biogemüse in der Wüste anbaut. Das Unternehmen exportiert das Gemüse, schafft so Arbeitsplätze und unterhält mit den Erträgen Schulen und ein Gesundheitszentrum. Uwe Schreiber, der Gründer der Organisation „Yes, we help“ in Überlingen soll viel herumgereist sein, auf der Suche nach nachhaltigen Hilfsprojekten. Er kennt auch das Projekt Sekem und eines seiner größten Probleme: die Wasserbeschaffung. Eines Nachts soll Uwe Schreiber eine Erleuchtung gehabt haben: „Er hat sich überlegt, dass es doch möglich sein muss, das Wasser aus der feuchten Wüstenluft zu nutzen“, erzählt Gabriele Thelen, Aufsichtsratsvorsitzende von „desert fruits“. Und zwar mit einer Technik vom Fraunhofer Institut in Stuttgart. Die ist bereits 2009 vorgestellt qorden und ermöglicht es, Feuchtigkeit aus der Luft zu extrahieren. Das Institut entwickelte zusammen mit Uwe Schreiber ein Konzept.

Das Ergebnis ist „desert fruits“. Eine Genossenschaft, die die Technik kaufen soll, um mit ihr dem Wüstenprojekt Sekem zu helfen, Wasser für seine Pflanzen zu beschaffen. Und zwar ausschließlich mit Sonnenenergie. „Der Prozess, den wir entwickelt haben, basiert ausschließlich auf regenerativen Energiequellen (…). Sie funktioniert also auch in Gegenden, in denen es keine elektrische Infrastruktur gibt“, so Siegfried Egner, Abteilungsleiter am Fraunhofer Institut. Eine Million braucht „desert fruit“ für die Umsetzung des Projekts. Bis Ende des Jahres soll die Genossenschaft alle Anteile zusammen haben, auch der Baubeginn ist schon geplant, so Aufsichtsrätin Gabriele Thelen.

Und so soll die Luftfeuchtigkeit zu Trinkwasser umgewandelt werden: An einer turmförmigen Anlage rinnt eine hochkonzentrierte Salzlösung hinunter (siehe Bild). Sie saugt Feuchtigkeit aus der Wüstenluft. Das Salz-Wasser-Gemisch wird in einen Behälter gepumpt und erhitzt. Das verdampfte, salzfreie Wasser kondensiert und steht als Trinkwasser zur Verfügung. So sollen bis zu 150 Liter Trinkwasser pro Stunde aus der Wüstenluft gewonnen werden (siehe www.desertfruits.com). Das Interesse an der Technik sei weltweit riesig, so Siegfried Egner. In Sekem wird sie, zusammen mit anderen Pilotinstallationen, zum ersten Mal umgesetzt.

Der Traum von der grünen Wüste ist allerdings nicht wirklich realistisch ist, wie Siegfried Egner erklärt: „Ohne eine Kapselung über den Pflanzen funktioniert die Technik nicht, weil sonst das Wasser wieder verdampft.“ Aber eines ist kein Traum: aus der nächtlichen Erleuchtung von Uwe Schreiber wurde ein konkreter Plan. Wenn er Erfolg hat, profitiert eine der ärmsten Regionen der Welt davon. Dank einer Überlinger Initiative. (ick)