Über 100 Jahre altes Segelboot im Bodensee gesunken

Ein über 100 Jahre altes Segelboot aus Holz ist am Freitagnachmittag im Bodensee vor Radolfzell untergegangen und auf den Grund gesunken. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, konnten sich der 58-jährige Bootseigner und seine Ehefrau rechtzeitig in Sicherheit bringen, das Sinken des Schiffes aber nicht verhindern.

Gegen 15.30 Uhr bemerkten die beiden Insassen, das Wasser in das Boot eintrat. Laut bisherigen Ermittlungen war während dem Segeln in einer leichten Welle der Kiel des 1914 gebauten Bootes gebrochen.

Das Wasser trat dann so schnell ein, dass das historische Segelboot aus Holz nicht mehr in den nahe gelegenen Yachthafen von Radolfzell geschleppt werden konnte. Die Bootseigner konnten noch wichtige Utensilien von Bord bringen und auf ein anderes Segelboot, welches ihnen zu Hilfe kam, umsteigen.

Das antike Boot mit 7,20m Länge sank bis auf den Grund in 19 Meter Tiefe, wo es nun auf der Seite liegt. Das gesunkene Schiff stellt weder für die Schifffahrt noch für die Umwelt eine Gefahr dar und soll zu einem späteren Zeitpunkt geborgen werden.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen des Wasserschutzpolizeipostens Reichenau dauern an.

