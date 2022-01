Unfallflüchtiger wird bis nach hause verfolgt

Nachdem es am Freitagabend gegen 20.45 Uhr auf Höhe der BB Bank in der Wiestorstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war, bei dem der Verursacher einfach weiterfuhr, folgte der Geschädigte dem Verursacher bis zu dessen Wohnanschrift und verständigte die Polizei.

Ermittlungen eingeleitet

Diese nahm dem 20 Jahre alten Fahrer eines blauen 1er BMW den Führerschein an Ort und Stelle ab und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch Zeugen des Vorfalls, bei dem der Verursacher unmittelbar vor dem Unfall einen weiteren BMW überholt haben soll. Infolge dessen soll es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Golf des Geschädigten gekommen sein. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Zeugen sollen sich unter Telefon 07551 / 80 40 beim Polizeirevier Überlingen melden.