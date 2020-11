Zwölfjähriger stößt mit Bus zusammen

Ein Zwölfjähriger ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Loretostraße mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er dabei nicht verletzt. Laut Polizei war der Busfahrer in Richtung Seestraße unterwegs und übersah den Jungen, der mit seinem Fahrrad aus der Graf-Ulrich-Straße kam und Vorfahrt hatte. Er erfasste den Zwölfjährigen seitlich mit der Stoßstange. Am Bus entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.