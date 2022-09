Zwisler gratuliert Regina Gorzalka zum 85. Geburtstag

Ihren 85. Geburtstag darf die seit 1976 in Bürgermoos beheimatete Jubilarin Regina Gorzalka ausgiebig feiern und dazu gratulieren vier Töchter mit Familien (eine lebt in Kanada), sieben Enkelkinder und Bürgermeisterstellvertreterin Sylvia Zwisler.

Bei einem Gläschen Sekt konnte die fröhliche Jubilarin über umfangreiche Lebenserfahrungen erzählen. Sie war das siebte Kind von insgesamt zehn Kindern. Ihre Eltern wählten den Namen am Tag der Geburt spontan aus dem Kalender aus: „So habe ich gleichzeitig Geburts- und Namenstag“, meinte sie schmunzelnd.

Regina Gorzalka wuchs auf einem großen Gut im Kreis Lözen in Ostpreusen auf. Ihr Vater arbeitete auf dem Gut . Die Familie musste im Zweiten Weltkrieg fliehen. Sie kam über Polen nach Meißen (Sachsen). Später floh sie mit ihrem Mann zu Fuß aus der Ostzone in Berlin über Hannover nach Friedrichshafen. Dort arbeitete ihr Mann bei ZF als Maschinenschlosser und war viel auf Montage. Sie ist dankbar für ihre gute Gesundheit und meint: „Meine Mutter ist auch erst mit 90 Jahren verstorben“. Froh auch über ihre Töchter, die teilweise in der Nähe wohnen, sowie ihre gute Nachbarschaft, die alle helfen, wenn nötig. Doch Regina Gorzalka ist sehr selbständig. Für ihre Geburtstagskaffeetafel hat sie die Mocca-Eierlikörtorte natürlich selbst gebacken.

Sylvia Zwisler wünscht ihr weitere schöne Jahre und überreichte ihr ein Präsent der Stadt Tettnang. Frau Gorzalka will mit dem Gutschein zum Essen gehen und lacht: „Dann werde ich am Sonntag mal nicht selber kochen.“