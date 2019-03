Zwischen Tannau und Elmenau entsteht ein Radweg

Zwischen Tannau und Elmenau wird am Montag mit dem Bau eines Radweges begonnen, wie das Regierungspräsidium Tübingen am Freitag mitteilt. Zunächst werde die Kreuzung in Tannau umgebaut. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die erste Bauphase erstreckt sich über fünf Tage.

Im ersten Schritt wird die nördliche Anschlussstelle der Kreuzung in Richtung Schletterholzstraße/Untereisenbach umgebaut. Der Verkehr im Zuge der K 7716 wird in beiden Richtungen ab Untereisenbach über die L 326 – Büchel – L 333 nach Tannau umgeleitet.

Ab Montag, 1. April, beginnt die zweite Bauphase mit einer Dauer von ebenfalls fünf Tagen. Dann ist laut Regierungspräsidium geplant, die südliche Anschlussstelle in Richtung Laimnau umzubauen. Während der aus Richtung Laimnau kommende Verkehr weiterhin über die K 7716 in die L 333 einfahren kann, wird der Verkehr in Richtung Laimnau ab Tannau über die L 333 – Baldensweiler – K 7709 – Wiesertsweiler umgeleitet.

Voraussichtlich am Montag, 15. April, beginnt schließlich die dritte Bauphase. Während der vierwöchigen Bauzeit wird die neue Asphaltdeckschicht im Bereich der Kreuzung hergestellt. Dafür müssen gleichzeitig die sogenannten Kreisstraßenäste nach Untereisenbach und nach Laimnau gesperrt werden.

Während der jeweiligen Bauphasen kann die L 333 in Tannau vom durchgehenden Landesstraßenverkehr zwischen Tettnang und Neukirch ohne Behinderungen befahren werden. Für den Linienbusverkehr sind hierbei die Informationen an den Haltestellen zu beachten.

Das Regierungspräsidium Tübingen bittet um Verständnis für die im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehenden Behinderungen.