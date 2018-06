Zwischen Rüpelrap und Manga-Workshop

Sprechgesang mit oft gewaltverherrlichenden, regimekritischen oder frauenfeindlichen Texten, dazu ein heftiger Rhythmus, garniert mit Bass und Musik-Samples: Das ist Hip-Hop. Aus der Jugendszene ist er nicht wegzudenken. Eminem oder 50 Cent haben ihn in den 2000er-Jahren berühmt gemacht. In den 90ern waren es Acts wie Snoop Doggy Dog, 2Pac, Boo Ya Tribe oder auch Cypress Hill. Das Tettnanger Jugendhaus widmet der Subkultur in ihren Ausprägungen gleich mehrere Veranstaltungen. Denn Hip-Hop ist die große Überschrift, unter die das Team um Sonja Seel und Katha Noll die diesjährigen Jugendkulturwochen gestellt hat.

Warum gerade Hip-Hop? „Weil es halt schon ein großes Thema unter Jugendlichen ist“, sagt Jugendhausleiterin Sonja Seel, die im Hip-Hop „die Jugendkultur“ schlechthin ausmacht. Bei allen Angeboten der diesjährigen Jugendkulturwochen gehe es deshalb auch um eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Denn Hip-Hop ist mehr als Musik: Die passende Mode mit ultraweiten Hosen und Baseballcaps, die eher wie ein Zylinder statt wie ein Cappy getragen werden, gehören ebenso dazu wie Graffiti, Rappen, Breakdancen und Beatboxen.

Manga, Tanz und drei Filme im Oktober und November

Und während die bösen Buben der Zunft – auf deutscher Seite zum Beispiel Typen wie Bushido, der mit seinen Eskapaden immer wieder aneckt bei den Gesetzeshütern – mit ihren Grenzgängen zwischen Kommerz und Kriminalität ihren Lebenstil zelebrieren, um ihr Image zu wahren, geht es den Machern der Jugendkulturwochen in Tettnang gerade auch darum, den Jugendlichen zu zeigen, „dass es coolen Hip-Hop abseits von Rüpelrap gibt“, sagt Sonja Seel.

Gemeinsam mit den Jugendhausmitarbeitern Katha Noll und Raimund Tiesler hat sie sich rund ums Thema Hip-Hop passende Angebote überlegt. So zum Beispiel wird es auch dieses Jahr wieder einen Manga-Workshop geben, den Katha Noll leitet und der sich am 31. Oktober und 2. November jeweils zwischen 12 und 18 Uhr um die Gestaltung von Hip-Hop-Klamotten dreht. Aber auch typische Tanzbewegungen sollen zeichnerisch eingefangen werden, schildert Noll, die den Kurs bereits zum dritten Mal anbietet. Zehn Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen mitmachen. Kosten tut’s nix, Essen und Getränke sind frei.

Mit Canan Arslan hat man sich für ein anderes Angebot eine echte Koryphäe gesichert: Beim Hip-Hop-Tanzworkshop kommt es am 3. und 4. November auf die richtigen Bewegungen an. Die Dozentin hat zahlreiche Meistertitel gewonnen und gibt unter anderem auch Kurse für die Jugendkunstschule.

Drei Filme zum Thema am 10., 17. und 24. November und ein Hip-Hop-Konzert mit „Xtra Large“ runden die Jugendkulturwochen ab. Tettnangs Bürger haben im Januar Gelegenheit, sich bei der Vernissage im Rathaus ein Bild von den Ergebnissen zu machen. Dabei könnte auch ein Auftritt des Tanz-Workshops Besucher in die Welt des Hip-Hops entführen. Den Auftakt der 4. Jugendkulturwochen bildet aber ein Themen fremdes Konzert. Punkrock ertönt am 28. Oktober im Jugendhaus, wenn „Überyou“, „Fire Ants from Uranus“ und „Koloclyphis“ die Bühne entern.

Anmeldungen für die Workshops sind ab sofort möglich im Jugendhaus oder per E-Mail an

jugendhaus@jugendhaus-tettnang.de