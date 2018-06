Zwerge beeindrucken Kinder des Natur- und Bewegungskindergartens

Die Kinder des Natur- und Bewegungskindergartens Tettnang sind seit dem Frühjahr intensiv in das Reich der Zwerge eingetaucht. Auch bei seinem Waldfest, das der Kindergarten vor kurzem feierte, gab es zahlreiche Workshops, die Groß und Klein in die Welt der Zwerge entführten. In einer Ausstellung auf dem Marktplatz in der Volksbank in Tettnang, Lindauer Straße 6, präsentieren die Kindergartenkinder nun ihre Werke. Bis Montag, 28. Juli, sind alle Interessierten eingeladen, die Zwergenwelt zu den üblichen Öffnungszeiten der Volksbank zu erkunden.

„Beteilige mich, und ich werde verstehen!“ Dieses Zitat von Michael Thanhofer nimmt der Natur- und Bewegungskindergarten als Leitsatz für seine Projektarbeit mit Kindern. „In Projekten lernen Kinder, sich einzubringen, zu planen, zu forschen, Regeln einzuhalten, sich selbstwirksam zu erleben und Ergebnisse zu präsentieren. Das Thema Zwerge hat die Kinder besonders inspiriert“, berichtet Erzieherin Andrea Ehrlich beim Aufbau der Ausstellung. „Mit offenen Augen und Ohren nahmen die Kinder den Wald noch intensiver wahr, sie bekamen mehr Mitgefühl für die kleinsten Lebewesen, sichtbar oder unsichtbar. Durch immer neue Geschichten oder Erlebnisse wurde die Fantasie gefördert, das machte sehr viel Spaß.“

Anstoß des Projektes war ein kleiner Brief, den die Kinder tatsächlich im Wald fanden und der in kleinster Schrift den Besuch von Liputto ankündigt, einem Zwerg, der lange Zeit auf Reisen war. So tauchen die Kinder immer tiefer in die Welt der Zwerge ein, wollen immer mehr erfahren und auf die Ankunft gut vorbereitet sein. Sie sind fasziniert von den Besuchen weiterer Zwerge, den kleinen und freundlichen Wesen. In einer Kinderkonferenz überlegen die Waldkinder, was sie noch über das Leben der Freunde des Waldes wissen wollen. Was essen und trinken Zwerge? Wie bauen sie Möbel oder nähen ihre Kleider? Gemeinsam machen sich die Erzieherinnen und Erzieher mit der Gruppe auf den Weg, forschend und werkelnd dieser mystischen Welt näher zu kommen. Engagiert, konzentriert und voller Neugier lernen die Kinder nebenbei Tischlern, Töpfern und Schneidern. Im ganzen Wald entstanden immer neue Zwergenhäuser und die kleinen Baumeister verbesserten sich fast täglich im Bau und in der Ausführung. Dank einer Spende der Volksbank Tettnang in Höhe von 500 Euro aus dem letztjährigen Spendenwunschbaum können die Waldkinder den Umgang mit Hammer, Meißel, Schraubstock und Sägen lernen. In einem Bauwagen gibt es inzwischen eine gut ausgestattete Werkstatt, in der sich die Kinder handwerklich betätigen können. Nebenbei malten die Waldkinder auch ihre „Seelenbilder“, bei denen die Kinder ihre Eindrücke mit den Zwergen künstlerisch umsetzten. Diese Bilder sowie etliche „Zwergen-Immobilien“, Zwerge mit und ohne Zwergenkleider gemütlich an einem Tisch, mit Geschirr, beim Essen oder mit einem kleinen Besen sind in der Volksbank ausgestellt.

Zu bestaunen gibt es darüber hinaus noch Geschirr aus buntem Bienenwachs, Natur-Webrahmen mit Gräsern und Blüten, bedruckte T-Shirts sowie auch selbst hergestellter Holunderblütensirup. In dieser Präsentation zeigen die Waldkinder, wie viel Fantasie und Geschicklichkeit in ihnen steckt.