Zweites Heimspiel in Serie: TSV Tettnang erwartet den Tabellennachbarn

Die Frauenfußballerinnen des TSV Tettnang spielen am Wochenende erneut im heimischen Riedstadion. Nach dem 3:3 (1:2)-Unentschieden gegen den TSV Amicitia Viernheim in der Vorwoche erwarten die Tettnangerinnen in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg nun den schlechter postierten Tabellennachbarn SV Gottenheim (Sonntag, 13 Uhr).

Nach der positiven Vorbereitung, in der es zum Abschluss sogar einen Sieg gegen den österreichischen Zweitligisten Ladies Dornbirn gab, stimmt auch der Auftakt in das Jahr 2022 positiv. Gegen den Tabellensechsten aus Viernheim musste Tettnang immer wieder einem Rückstand hinterherrennen: Audrey Mas (9., 65.) und Svenja Lüger (30.) brachten die Hessen dreimal in Front. Das Team von Trainer Philipp Zimmermann gab aber nie auf und dank der Treffer von Alicia Serafini (26.), Simone Birkle (57.) und Chantal Ebinger (84.) sprang dabei auch immerhin ein verdienter Zähler heraus. „Nun gilt es die Fehler zu analysieren, im Training daran zu arbeiten und gegen den SV Gottenheim den ersten Dreier im Jahr 2022 zu holen“, so die Sportliche Leiterin des TSV, Karin Rasch-Boos.

Erfolgreich waren die U17-Juniorinnen des TSV Tettnang. In der B-Juniorinnen-Oberliga siegten sie mit 4:1 gegen den FV Löchgau. Am Samstag um 15.30 Uhr gastieren sie als Tabellendritter beim Vorletzten FC Ellwangen.