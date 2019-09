Zweijähriges Kind wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein zweijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend kurz nach 18 Uhr in der Lilienstraße erlitten. Das Kind schob einen Spielzeugrasenmäher vor sich her und spielte mit seinem älteren Bruder Fangen. Hierbei rannte es unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde hier vom Auto einer vorbeifahrenden 33-jährigen Frau erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind eine Verletzung an der Schulter und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.