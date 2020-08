Zwei Verletzte durch Unfall bei Büchel

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr an der Einmündung der Landstraße nach Siggenweiler in die Landstraße zwischen Tettnang und Tannau ereignet hat, heißt es im Polizeibericht.

Ein 47 Jahre alter Opelfahrer kam aus Richtung Tettnang und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Siggenweiler fahren. Dabei bog er ab und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, dessen 58 Jahre alter Fahrer aus Richtung Tannau kam. Bei der heftigen Kollision verletzte sich der Mercedesfahrer schwer. Auch der 47-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Schaden von rund 11 000 Euro.