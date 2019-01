Zwei Seelsorger verabschieden sich

In der Regel sind seit 18 Jahren am Dreikönigstag in Neukirch oder Laimnau rund 50 Gläubige in der Kirche, um mit dem Pastoralteam den Vespergottesdienst zu feiern. Doch an diesem Dreikönigstag sind trotz des Schneechaos’ viele Menschen zu diesem besonderen Vespergottesdienst in die Pfarrkirche Laimnau gekommen. Denn dieser stand im Zeichen des Abschieds von zwei beliebten Seelsorgern: Pfarrer i. R. Kurt Hamaleser und Pfarrer Sebastian Powath.

Pfarrer Kurt Hamaleser hat sich zusammen mit seiner Pfarrhausfrau Barbara Meißner entschieden, nach Laufen am Neckar zu ziehen, wo er schon früher gewirkt hat. Dort wohnt der Sohn von Barbara Meißner, der die beiden im Alter unterstützen möchte. Pfarrer Sebastian Powath wird zu Beginn der Fastenzeit seine neue Stelle als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd antreten.

Neben dem Pastoralteam waren auch Pfarrer Manfred Schlichte und der stellvertretende Dekan Josef Scherer dabei. Der Vespergottesdienst wurde musikalisch vom Kirchenchor Laimnau umrahmt. Pfarrer Hamaleser sagte in seiner Predigt über seinen Abschied, er folge wie die Heiligen Drei Könige auch einem Stern, es falle ihm schwer, aber es sei die richtige Entscheidung. Auch wir seien eingeladen dem Stern zu folgen und öfter nach oben zu blicken. Seinen Abschied solle man als Aufbruch zu Neuem sehen.

Im Anschluss gab es die Grußworte. Zuerst berichtete Pfarrer Reinhard Hangst vom Wirken seiner beiden Priesterkollegen im Argental. Der gemeinsame Weg mit Pfarrer Hamaleser habe schon vor Gründung der Seelsorgeeinheit Argental begonnen. Als die Pfarrstellen im Argental an ihn und an Pfarrer Andreas Macho im Jahr 2000 vom Bischof zugeteilt waren, hatten sie gehört, dass Pfarrer Hamaleser auf der Suche nach einem Ort war „wo er noch gebraucht wird“. So haben sie sich bei einer Begegnung auf der Liebfrauenhöhe in Ergenzingen näher kennengelernt und geprüft, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Das priesterliche Wirken von Pfarrer Hangst und Pfarrer Macho hat am 17. September 2000 im Argental begonnen und Pfarrer Hamaleser ist als Pensionär ins Argental, ins Pfarrhaus in Obereisenbach gezogen. Er hat zusammen mit Pfarrer i. R. Sprenger die beiden jungen Priester unterstützt. Aus einem Pfarrer in Ruhe ist ein Pfarrer in Rufweite geworden. Für Pfarrer Hangst war er ein priesterlicher Freund und Wegbegleiter. Er bereicherte mit seinen Impulsen das Pastoralteam. Für viele Menschen war Pfarrer Hamaleser ein gefragter Ratgeber und Seelsorger. Seine Predigten waren immer aktuell. Er war immer vorbereitet. Selbst zur Werktagsmesse gehörte ein kurzer Impuls zum Evangelium. Auch außerhalb der Seelsorgeeinheit war sein Wirken gefragt, etwa alle 14 Tage Gottesdienst im Krankenhaus Tettnang, Krankenbesuche, Gottesdienste in Tettnang und in der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren. „Den längsten Zeit-abschnitt deines priesterlichen Wirkens hast Du, Kurt, im schönen Argental verbracht“, so Pfarrer Hangst. 18 Jahre sind es geworden. So kann man sagen, die Zusammenarbeit hat gepasst. „Du warst ein würdiger Ver-treter, wenn ich im Dekanat unterwegs war“, fand Pfarrer Hangst lobende Worte. Der Dank an Barbara Meißner durfte nicht fehlen. „Sie waren um sein Wohl besorgt, damit er seinen Dienst tun konnte. Das haben wir auch gespürt als wir Pfarrer bei Ihnen zu Gast waren“ sagte Hangst.

Pfarrer Sebastian Powath kam am 29. Januar 2010 vom warmen Indien ins verschneite Deutschland. Seine erste Station war in Rottenburg, dann folgte das Argental. In seiner Zeit im Argental ist er vielen Menschen begegnet, die ihn unterstützt haben, die Kultur, Sprache, Mentalität zu lernen. Selbst ein Auto stand für ihn bereit. Pfarrer Hangst nannte dies als Beispiel „gelebter Integration“ In der Diözese hat mittlerweile ein Drittel der Priester ausländische Wurzeln, was nicht alle Priester positiv sehen; selbst die Bischofskonferenz ist sich darüber nicht einig. „Mit Pfarrer Sebastian kam auch die Weltkirche ins Argental. Indische Mitbrüder und selbst der Bischof von Kerela waren bei uns zu Gast; das werden wir künftig vermissen“, so Pfarrer Hangst. „Ein Blick in die Weltkirche tut uns immer wieder gut.“ So hat Pfarrer Sebastian auf die Situation in Deutschland immer wieder die Sichtweise von Indien ins Team eingebracht.

Pfarrer Hangst nahm auch Bezug auf den im letzten Frühjahr überraschend verstorbenen Diakon Bernhard. Er war für Pfarrer Sebastian wie ein fürsorglicher Vater, der ihn in vielen Bereichen, etwa beim Tod seines Vaters, unterstützte. Zu den Aufgaben von Pfarrer Sebastian gehörte auch die Jugendarbeit. So war er für die Ministranten zuständig. Auch hat er Pfarrer Hangst bei der Arbeit mit den Kirchengemeinderäten unterstützt. „My heart is full ...“ hat Pfarrer Sebastian seine Dankeswort begonnen. In dieses hat er seinen priesterlichen Freund Pfarrer Hangst und viele Menschen eingeschlossen, einige davon hat er namentlich genannt. Sein Dank beendete er mit den irischen Segenswünschen und dem Wunsch, dass wir in Verbindung bleiben. Dem Dank schloss sich auch Pfarrer Hamaleser an.

Beide Priester bekamen Geschenkkörbe überreicht. Im Anschluss an den Gottesdienst konnten viele Gläubige bei einem Stehempfang den Seelsorgern noch persönlich „Ade“ sagen.