Zwei Radler kollidieren, einer wird verletzt

Leicht verletzt worden ist ein 51-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Tettnanger Straße. Der Mann befuhr laut Polizeibericht den Fahrradweg von Tettnang kommend in Richtung Bürgermoos und wollte an der Einmündung der Prinz-Eugen-Straße eine vor ihm fahrende 50-jährige Fahrradfahrerin überholen. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, bog diese jedoch unvermittelt und ohne Handzeichen zu geben nach links ab und kollidierte in diesem Moment mit dem 51-Jährigen. Hierdurch kam der Mann zu Fall und verletzte sich am Knie. Er begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad des Mannes entstand geringer Sachschaden, die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt.