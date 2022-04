Zwei neue Großfahrzeuge in Beschaffung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang zwei Mal in Folge hintereinander wegen des Corona-Virus ausgefallen war, fand die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr am 8. April in der Laimnauer Argentalhalle statt.

Gesamtkommandant Konrad Wolf gab dabei einen Rückblick auf die Einsätze vom vergangenen Jahr: 2021 wurde die Tettnanger Wehr zu insgesamt 307 Einsätzen alarmiert (287 in 2021), wobei acht Personen bei Brandeinsätzen sowie 34 Personen bei Technischen Hilfeeinsätzen gerettet wurden.

Während anderorts Nachwuchsmangel herrscht, kann in Tettnang auf einen soliden Stand an Einsatzkräften verwiesen werden. So zählt die Mannschaftsliste zum 1. Januar 2022 insgesamt 198 aktive Feuerwehrangehörige, welche sich auf die Abteilungen Kau, Langnau, Tannau und Tettnang verteilen. Zusätzlich zählt die Alterswehr 50 Kameraden und der Nachwuchs 47 Jugendfeuerwehrler.

Neue Investitionen und Ersatzbeschaffungen sichern die Leistungsfähigkeit. Für die Abteilung Langnau befindet sich derzeit ein Gerätewagen Logistik im Bau, welcher ein 35 Jahre altes Einsatzfahrzeug ablösen wird. Auch in der Abteilung Tettnang steht eine Modernisierung an: Der Gemeinderat beschloss vor kurzem die Beschaffung eines Gerätewagen Transport mit Ladekran.

Neben der Information, dass die Machbarkeitsstudie des Erweiterungsbaus für die Wache in der Wangener Straße konkret wird, kündigte Bürgermeister Bruno Walter an, dass der Feuerwehrbedarfsplan in 2023 fortgeschrieben werden soll. In diesem werden mitunter die Investitionen für die kommenden Jahre bedarfsgerecht analysiert und empfohlen.

Der erste stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber hatte für die Mannschaft dabei eine weitere Information im Gepäck: Der Bodenseekreis beabsichtigt, zwei Sandsackfüllmaschinen zu beschaffen. Hierbei soll eine Abfüllmaschine in Tettnang stationiert werden.

Beförderungen und Ehrungen spiegeln langjährigen Fleiß und Zugehörigkeit wieder. Neben der Verleihung des Feuerwehr Ehrenzeichens an Kameraden für 15-, 25- und 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst hatte Schörkhuber die Ehre, Thomas Dimmler, Harald Hotz und Jörg Trakowski für den 50-jährigen Dienst mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold auszuzeichnen.