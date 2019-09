Zwei neue Auszubildende im Bergpracht-Milchwerk

Susanne Gläser und marius Rotaru haben beim Bergpracht-Milchwerk in Siggenweiler ihre Ausbildung zum Milchtechnologen begonnen. Dies sei „ein Beruf mit Zukunft“, wie das Unternehmen schreibt. Neben der Herstellung vielfältiger Milchprodukte sind Ausbildungsschwerpunkte in der allgemeinen Hygiene, Technologie, Labor und der Mikrobiologie. Es sei eine umfassende Ausbildung mit sehr guten Berufschancen auch außerhalb der Milchwirtschaft. Die überbetriebliche Ausbildung erfolgt an der Berufsschule in Wangen. Bergpracht-Geschäftsführer Karl-Georg Geßler und die Kollegen freuen sich über die neuen Auszubildenden.

Übrigens: Für den Ausbildungsbeginn im Herbst 2020 ist noch ein Ausbildungsplatz zu vergeben.