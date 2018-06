Zwei Medaillen für Krumbacher Voltigiererinnen

Vergangenes Wochenende sind die ersten württembergischen Meisterschaften im Voltigieren in Böblingen ausgetragen worden. Trotz Verletzungssorgen sprangen für die Voltigierinnen aus Krumbach bei Tettnang am Ende zwei Podestplätze heraus.

Nachdem sich in der Woche zuvor zweiVoltigiererinnen der Krumbacher M**-Gruppe verletzt hatten, musste diese improvisieren und mit neu zusammengestellter Kür an den Start gehen. Unterstützt wurden die Krumbacherinnen von Selina Schröder, die eigentlich ihre aktive Laufbahn beendet hatte.

In der Pflicht lief es noch nicht so rund. Ferienbedingt waren nicht alle Teilnehmerinnen wieder in Topform, sodass die Gruppe nach der Pflicht auf Platz fünf lag.

In der anschließenden Kür lief dafür alles optimal. Obwohl die Krumbacher Gruppe die Kür nur einmal trainieren konnten, lief diese fehlerfrei durch. Mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad von 10,0 ergab das für den ersten Umlauf im Endergebnis den zweiten Platz im Teilnehmerfeld von 15 gestarteten Gruppen.

Am Finaltag wurde noch einmal die Kür geturnt. Die Anspannung bei den Krumbacherinnen war groß, kleine Unsicherheiten schlichen sich in ihrer Darbietung ein. Trotzdem wurde die Kür von den Wertungsrichtern weit vorne gesehen und auf den zweiten Platz gewertet. Für die württembergischen Meisterschaft bedeutete das die Silbermedaille.

Mit diesem Erfolg hatte die Gruppe bei der starken Konkurrenz nicht gerechnet. Gleichzeitig qualifizierte sie sich für den Deutschen Voltigierpokal, der im Oktober im rheinland-pfälzischen Zweibrücken ausgetragen wird

Im Einzelwettbewerb starteten Celine Fröhlich und Coralie Sauter.

Rike Grabherr konnte verletzungsbedingt nicht starten. Celine zeigte eine gute Pflicht, in den beiden Küren hatte sie jeweils einen Patzer. Das bedeutete im Endergebnis Rang sechs. Coralie Sauter war sehr konstant in beiden Umläufen, turnte ihr Programm relativ frei und kam am dersten Tag auf den dritten Platz. Im zweiten Umlauf erreichte sie knapp den vierten Platz. Durch den Vorsprung vom Vortag sicherte sie sich bei den württembergischen Meisterschaften Bronze: ein schöner Erfolg für die erst Zwölfjährige.