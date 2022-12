Zwei Mal Unfallflucht an Auffahrt zur B 467

Gleich zwei Mal hat es am Donnerstag nach 15.15 Uhr an der gleichen Stelle gekracht, nämlich an der Auffahrt von der L 333 (Seestraße) auf die B 467. Und beide Male sind die Unfallverursacher laut Polizei geflüchtet.

Beim ersten Vorfall war ein Unbekannter in Richtung Tettnang unterwegs und bog nach links zur B 467-Auffahrt ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Mazda-Fahrers. Der wich aus und streifte die Leitplanke.

Einmal hält der Verursacher an, einmal nicht

Der Verursacher hielt kurz an, setzte seine Fahrt aber über die B 467 in unbekannte Richtung fort. Sachschaden: mehrere hundert Euro. Bei dem Wagen soll es sich um einen grauen/silbernen Kombi, mutmaßlich Peugeot, mit Lindauer Zulassung gehandelt haben.

Kurz darauf ordnete sich der Fahrer eines grünen Autos mit Schweizer Zulassung, der aus Richtung Walchesreute kam, zunächst auf die Linksabbiegerspur ein. Dann zog er kurzentschlossen auf die Geradeaus-Spur in Richtung Tettnang.

Opel-Fahrer kann nicht mehr abbremsen

Ein nachfolgender BMW-Fahrer musste durch das Manöver stark abbremsen, ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr auf. Während der unbekannte Unfallverursacher das Weite suchte, entstand am Opel rund 5000 Euro, am BMW etwa 4000 Euro Sachschaden.