Zwei leicht Verletzte bei Zusammenprall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und 18 000 Euro Sachschaden ist es am Montagmittag auf der Seestraße in Tettnang gekommen.

Eine 49-Jährige fuhr laut Polizeiangaben stadtauswärts Richtung Friedrichshafen. Kurz darauf bog sie nach links auf den Kiesweg ein, was laut Polizei an dieser Stelle nicht erlaubt ist. Eine ebenfalls 49-jährige Fahrerin direkt hinter hier bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. In dem Auto der Auffahrenden wurde eine 15-Jährige und in dem anderen Fahrzeug eine 12-Jährige leicht verletzt. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von rund 8 000 Euro, so die Polizei. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.