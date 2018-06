Zwei Kino-Abende im 16-mm-Format

Gleich zwei Filmabende mit Klassikern verspricht Elektronikmuseumschef Karl Pusch für heute, Dienstag, und morgen, Mittwoch. So startet das Elektronikmuseum Tettnang einen Versuch, fast vergessene Filme in Erinnerung zu rufen.

„Robinson soll nicht sterben“ macht heute den Auftakt. Josef von Baky drehte 1957 dieses Filmmärchen über das Leben von Daniel Defoe, dem Autor des weltberühmten Buchs „Robinson Crusoe“, mit Matthias Wiemann, Magda Schneider, Rudolf Vogel, Mario Adorf, Gustav Knuth, Gert Fröbe, Elisabeth Flickenschildt und vielen anderen.

Am Mittwoch, 11. Februar, folgt einer der renommiertesten Hollywood-Western mit Grace Kelly und Gary Cooper in den Hauptrollen: Zwölf Uhr mittags. Alleine gelassen von allen Freunden steht Marshal Kane seinen Mann in einer ausweglosen Situation; auch wenn ihn seine frisch angetraute Frau verlässt: Er kann nicht anders! Regie führte 1952 Fred Zinnemann.

Beide Filme beginnen um 18.30 Uhr im Elektronikmuseum Tettnang. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten. Die zur Aufführung kommenden Original 16-mm-Schulfilme und die angebotenen 50er-Jahre-Party-Häppchen komplettieren unsere Zeitreise um 60 Jahre zurück in die Nachkriegswelt.