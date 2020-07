Zwei Häuser entstehen in der Höll

Insgesamt 20 neue Mietwohnungen sollen in der Höll entstehen, und zwar neben den Gebäuden der Zerspanungstechnik Müller. Bauherr ist die Müller-Romer GbR. Dahinter stehen Ludwig Müller, Unternehmensgründer und früherer Chef des Unternehmens, und seine Tochter Daniela Romer. In dieser Woche ist Baubeginn gewesen. Die Häuser werden im KfW-40-plus-Standard gebaut.

Das Projekt zieht sich schon seit Längerem, da es auch Widerstand aus der Nachbarschaft gegeben hat. Sowohl der Petitionsausschuss des Landtages Baden-Württemberg als auch das Regierungspräsidium haben mittlerweile festgestellt, dass das Projekt rechtmäßig ist. Derzeit läuft allerdings noch eine Klage gegen die Stadt Tettnang beim Verwaltungsgericht Sigmaringen. Allerdings ist der Stadt lediglich die formale Feststellung zugegangen, dass es eine Klage gibt.

Das Bauprojekt umfasst zwei miteinander verbundene identische Gebäude, die eine Grundfläche von 18 mal 16 Metern haben und etwa zehn Meter hoch sein werden. In jedem der Gebäude gibt es zehn Wohnungen, und zwar jeweils acht kleinere mit etwa 60 Quadratmetern und vier Wohnungen mir je etwa hundert Quadratmetern in den beiden oberen Stockwerken. In der Tiefgarage wird es 23 Parkplätze geben, so Ludwig Müller, 22 weitere sind entlang der Straße Höll eingeplant. Eine Besonderheit ist, dass die Straße zwar öffentlicher Grund ist, dass der Grünstreifen hin zur Auffahrt auf die B 467 aber zum Privatgrundstück gehört. Auf die Frage, warum sie Miet- und keine Eigentumswohnungen planen, verweist Ludwig Müller auf seine eigenen Erfahrungen in seiner Jugend. Bei Krumbach aufgewachsen, ging er bei Escher-Wyss in die Lehre, wie er berichtet. Dort hätte er immer die Arbeiter in den Werksiedlungen beneidet, die einfach die Nähe zur Arbeit gehabt hätten. Auch heute gelte noch, dass viel Lohn auf der Straße liegen bleibe. Es ginge hier darum, Wohnraum in der Nähe des Arbeitsplatzes zu ermöglichen.

Daniela Romer erklärt, dass die Häuser mithilfe von Erdwärme geheizt werden sollen, unterstützt von Flüssiggas. Die Häuser, ergänzt Müller, würden aufgrund des Energiestandards zwangsbe- und entlüftet. Küche und Bäder würden voll ausgestattet sein. Fernsehen gebe es über eine Satellitenanlage, sagt er. Highspeed-Internet gibt es in Höll zwar nicht, aber Müller betont, dass er hier beispielsweise auch in seiner Firma keine schlechten Erfahrungen mit der Geschwindigkeit der Internetanbindung gemacht habe.

Die Kritik von Anwohnern bezog sich unter anderem auf die Größe der Gebäude. Diese müssen sich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches, unter anderem in die Umgebungsbebauung einfügen. Der Petitionsausschuss des Landtags hat hierbei festgestellt, dass dies hier der Fall sei: „Es ist aufgrund der baulichen Entwicklung von einer Gemengelage auszugehen, sodass sich die geplante Wohnbebauung hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung in diesen Nutzungsrahmen einfügt“, steht dort mit Blick auf „eine gemischte Bebauung mit Wohngebäuden, Wirtschaftsgebäuden und einem Gewerbebetrieb“. Auch sei der Abstand zum Nachbargebäude groß genug.

Eine weitere Frage war die Bewertung des angrenzenden Flurstücks mit Baumbestand, das im Besitz der Stadt Tettnang ist. Argument war hier, dass bei Bauprojekten Abstände zu Waldgebieten einzuhalten sind. Hierzu äußerte sich die Stadt auf Anfrage der „Schwäbische Zeitung“, dass die Fläche keinen Waldstatus hat, sondern als „Feldgehölz“ zu bewerten sei. Die erforderliche zusammenhängende Fläche von 2000 Quadratmetern mit einer Mindesttiefe von 20 Metern werde nicht erreicht. Darauf verweist auch der Petitionsausschuss des Landtags – so komme der „Baumbestockung ... kein besonderer Schutzstatus“ zu.