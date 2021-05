Zwei Autos stoßen in Bürgermoos zusammen

In der Prinz-Eugen-Straße in Bürgermoos haben sich am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr bei einem Unfall vier Beteiligte verletzt. Laut Polizeibericht fuhr eine 49-jährige VW-Fahrerin von der Semlinerstraße mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht über die Vorfahrtsstraße in Richtung Karlsdorfer Straße. Dabei übersah sie einen aus Tettnanger Richtung nahenden Toyota einer gleichaltrigen Vorfahrtsberechtigten. Die Toyotafahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des VW.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Wagen der Unfallverursacherin auf das Dach geworfen und kam schließlich in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Sowohl die 49-jährige VW-Fahrerin und deren 42-jährige Beifahrerin als auch die 49 Jahre alte Toyota-Fahrerin und deren 59-jährige Mitfahrerin wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Alle Fahrzeuginsassen zogen sich laut Polizeibericht glücklicherweise keine schweren Verletzungen zu.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Tettnang im Einsatz. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun strafrechtlich gegen die Unfallverursacherin.