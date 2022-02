Zwei Autos krachen in Tettnang ineinander

Mehrere Tausend Euro Schaden sind am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Tettnang entstanden. Laut Polizei war ein 76-jähriger Autofahrer auf der Loretostraße in Richtung Lindauer Straße unterwegs und übersah an der Kreuzung die von rechts aus der Goethestraße kommende 55 Jahre alte VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Am Auto des Unfallverursachers beziffert die Polizei den Schaden auf rund 4000 Euro, am VW beläuft sich der Schaden auf etwa 3000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.