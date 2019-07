Zwölfjähriger wird leicht verletzt

Leicht verletzt worden ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Karlstraße. Eine 41-jährige Autofahrerin befuhr die Karlstraße in Richtung Seestraße und wollte nach links in die Einfahrt zwischen zwei Gebäuden abbiegen. Hierbei übersah sie laut Polizeibericht den auf dem Gehweg in gleicher Richtung fahrenden Jungen, der verbotswidrig die falsche Gehwegseite benutzte. Durch die folgende Kollision stürzte der Zwölfjährige und verletzte sich leicht am Arm. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.