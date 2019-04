Zuwachs für den TSV Tettnang: Die Gründung der Abteilung Klettern steht bevor

Klettern ist ein Trendsport, wird 2020 in Tokio olympisch und kommt in Tettnang nun auch im Sportverein an: Am Dienstag, 30. April, gründet sich im TSV Tettnang eine Kletterabteilung. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Mit den Tettnangern Mark Rode und Norbert Traub stehen zwei leidenschaftliche Kletterer in den Startlöchern, die ihren Lieblingssport auch anderen Kletterfans zugänglich machen möchten, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Klettern ist das Spiel mit der eigenen Schwerkraft“, erklärt Rode. Und auch wenn sich das ein bisschen pathetisch anhöre: „Man wird eins mit der Natur, mit der Wand“, ergänzt er. Rode und Traub klettern beide schon mehr als 20 Jahre, und zwar sowohl in der Halle als auch liebend gerne draußen am Fels. Klettern hat zunächst einen körperlichen Effekt, es fördert die Fitness und den ganzheitlichen Aufbau von Muskulatur und Kraft, schafft ein gutes Körperbewusstsein und trainiert den Gleichgewichtssinn. Der mentale Aspekt beim Klettern ist von zentraler Bedeutung, es geht um die Auseinandersetzung mit Fragen wie: Was traue ich mir zu? Schaffe ich das? Wie weit kann ich gehen? Wo sind meine Grenzen, und wie kann ich sie nach oben verschieben? „Der nächste Griff ist immer der wichtigste, und das bringt einen vom Kopf her bedingungslos in die Gegenwart, nur dieser Griff zählt“, sagt Norbert Traub.

„Und das Glücksgefühl, das sich einstellt, wenn man die Kletterroute geschafft hat, das ist unvergleichlich“, ergänzt Mark Rode. Klettern ist eine Risikosportart: Das bedeutet, dass Können, Ausbildung, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen in den Kletterpartner wichtige Voraussetzungen sind.

Mit der Abteilungsgründung verfolgen die beiden Kletterer ein weiteres Ziel: Die neue Sporthalle am Manzenberg kommt, und Rode und Traub möchten erreichen, dass in dieser Halle eine Kletterwand eingebaut wird. Das Thema ist laut TSV-Geschäftsführer Harald Franzen inzwischen für die Konzeption und Auslegung der Halle an das Planungsbüro und die Stadt nachgereicht worden. Solche Einrichtungen gebe es auch in Hallen umliegender Orte. Zudem sei Klettern an solchen Standorten oft fester Bestandteil des Sportunterrichts. In Tettnang gibt es aktuell unter anderem an der Manzenbergschule im Freien eine tagsüber bekletterbare Wand.

Die beiden Tettnanger, die auch gerne Verantwortung in der Abteilungsleitung übernehmen wollen, bringen Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit und haben beide den DAV-Kletterschein. Zunächst soll es darum gehen, in Tettnang einen Stamm an Interessierten zu bilden, die sich zum Klettern verabreden und die Möglichkeiten im Umfeld wahrnehmen, bis es in Tettnang selbst eine Einrichtung in einer Halle geben könnte.

TSV-Geschäftsführer Harald Franzen sieht in der neuen Kletterabteilung eine gute Möglichkeit, das Angebot des Vereins um eine aktuell angesagte Sportart zu erweitern und die organisatorischen Stärken des TSV einzubringen: „Die Abteilung kann sich so auf ihren Sport konzentrieren, wir vom Gesamtverein unterstützen mit unserem Wissen und bei der Organisation“, sagt er und hofft auf viele Interessierte.