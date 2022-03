Zuversichtlicher Ausblick bei der JHV der NZ Kogenmale e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorstandschaft, Tobias Beck (Vorstand Öffentlichkeit), Julien Kessler (Vorstand Veranstaltungen) und Nicole Scherle (Vorstand Verwaltung) eröffneten am 18. März im Mehrzweckraum der Sporthalle Obereisenbach um 19 Uhr die Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Kogenmale. Nach der Begrüßung aller Anwesenden durch die Vorstandschaft und den Hinweis auf die Beschlussfähigkeit ging es über in die vorgestellte Tagesordnung. Tobias Beck präsentierte die Vereinsstatistik sowie die Ein- und Austritte des Jahres 2021. Im Anschluss wurden durch Julien Kessler die Ehrungen der Jubilare vorgenommen. Geehrt wurden langjährige Vereinsmitglieder (zum Teil in Abwesenheit): für 10 Jahre Mitgliedschaft Margot Pietzsch, für 25 Jahre Mitgliedschaft Dietmar Eibler und Helmut Sprenger.

In angenehmer Atmosphäre folgte ein Rückblick auf das wieder etwas aktiveren Vereinslebens. Die Highlights waren der Kogenmale–Filmdreh, das Narrenbaumstellen, die Schul- und Kindergartenbefreiung und ein vereinsinternes Kartoffel-Butter- und Käs-Essen, welches das traditionelle Essen am Zunftmeisterempfang ist. Es folgte der Bericht der Kassiererin, Simone Marschall. Die Kassenprüfung wurde von Silke und Vanessa Kessler durchgeführt. Die Entlastung der Kasse wurde von Silke Kessler übernommen. Im Anschluss folgte von Manfred Maier die Entlastung der Vorstandschaft.

Im weiteren Verlauf bedankte sich die vor einem halben Jahr neu gewählte Vorstandschaft bei Sebastian Löw, der über fünf Jahre die Geschicke der Narrenzunft als erster Vorsitzender geleitet hatte, sowie bei Dietmar Eibler, der über viele Jahre in verschieden Funktionen in der Vorstandschaft aktiv war und zuletzt als zweiter Vorsitzender fungiert hatte sowie bei Marina Papadimitriou (nicht anwesend), die die Funktion der Schriftführerin über zwei Jahre ausführte. Allen genannten Personen dankte die Vorstandschaft für ihre engagierte Arbeit und ihren Einsatz in den vergangenen Jahren.

Zum Abschluss gab es einen Ausblick auf das kommende Jahr. Die Mitglieder können sich auf die traditionelle Maiwanderung und die Fortsetzung der monatlich stattfindenden Stammtische freuen. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass nach der coronabedingten Zwangspause die Vorbereitungen für das 30. Jubiläum des weit bekannten Oldtimertreffens, welches für den 21. August geplant ist, angelaufen sind.