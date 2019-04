„Zusammen macht es mehr Sinn als allein“

„Um gemeinsam Musik zu machen, muss man gut zusammenpassen“, sagt die 12-jährige Nora, die zusammen mit ihrer Freundin Lena am Bandworkshop der Musikschule Tettnang im Zuge der „KulTTour“ teilnimmt. Gemeinsam mit Klavierlehrer Martin Giebel und drei weiteren Musikbegeisterten proben sie für das Abschlusskonzert des Projekts, das am Freitag im Jugendhaus Tettnang stattfindet.

Die 19 Teilnehmer des Bandworkshops sind in drei Bands aufgeteilt, die neben Giebel von Gunther Schreiber, Fachleiter „Rock Pop“ in der Musikschule und vom Bass- und Saxofonlehrer Roy Spiller geleitet werden. Weitere fünf Jugendliche nehmen parallel am „Tontechnikworkshop“ im Jugendhaus teil, um die Bühnenshow am Freitag technisch zu unterstützen.

Unter den Teilnehmern befinden sich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, weshalb es zunächst wichtig sei, Musikstücke zu wählen, die für alle Musiker machbar seien. „Ein Teil der Kinder und Jugendlichen hat bereits Banderfahrung, der Großteil aber nicht“, sagt Spiller. „Wir wollen ihnen zeigen, dass es zusammen mehr Sinn macht als allein. Und für die Meisten geht es anschließend in irgendeiner Band weiter.“

So sieht es auch Martin Giebel, dessen Schützlinge John Newmans „Love Me Again“, vorgeschlagen von Nora, und Shawn Mendes‘ „Stitches“, vorgeschlagen von Lena, einstudieren. „Die Schüler lernen hier, wie man mit anderen zusammenspielt.“, sagt Giebel. „Dabei spielen wir kaum nach Noten, sondern vielmehr nach Gehör, wodurch die Aufmerksamkeit auf die Musik geschult wird.“ Musik zu hören und sie umzusetzen seien Grundvoraussetzungen für die Bandarbeit. Und die Teilnehmer verinnerlichten dies schnell, worauf er sehr stolz sei.

Der Band- und der Tontechnikworkshop sind ein Angebot der „KulTTour“, einem Projekt für Kinder und Jugendliche in und um Tettnang, das vom Jugendhaus Tettnang in Kooperation mit Spectrum-Kultur initiiert wird. Weitere Unterstützer sind die Musikschule und die Schulsozialarbeit. Noch bis zum Juni diesen Jahres finden in Namen der „KulTTour“ Konzerte, Workshops, Kinoabende und Ausstellungen statt.