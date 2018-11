Zunftball 2019 wird an einem Samstag sein

Zur 67. ordentlichen Zunftversammlung hat die Narrenzunft Tettnang am Samstagabend ins Hotel Rad eingeladen. Korrekt gekleidet, im dunklen Anzug und mit Orden, begrüßten Zunftmeister Michael Pfau und die Vorstände Marc Müller, Thomas Raab sowie Florian Rosczyk die zahlreichen Mitglieder und Interessierten mit einem kernigen „Montfort Jehu!“ Ein besonderer Gruß ging an Ehrenzunftmeister Hans-Jörg Bär, der gleichzeitig als stellvertretender Bürgermeister vor Ort weilte.

In Vertretung für den scheidenden Geschäftsführer Martin Obermayr übernahm Michi Pfau den Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten von Vorstand und Zunftrat. „Wir hatten eine tolle Fasnet und haben an vielen spannenden Veranstaltungen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) teilgenommen“, so Pfau.

Florian Rosczyk wies auf eine Umstellung in der Datenverwaltung hin und informierte über aktuelle Mitgliederzahlen und die Häsverteilung. Die Narrenzunft habe 822 Mitglieder, davon 714 aktive und 108 passive. Allerdings seien diese Angaben häsbezogen, das bedeutet, die Kostüme und nicht die Personen werden gezählt.

Zunftkassiererin Ursula Forster gab in ihrem Kassenbericht ein positives Ergebnis zum Jahresende bekannt. Einen Gewinn hätte der Weiberball erzielt, der Zunftball sei weniger gut besucht gewesen. Auch die Jungzunft habe einen Gewinn erzielt. Nicht kostendeckend seien die Busfahrten zu Auswärtsterminen, doch davon wolle man nicht abweichen, da man den Familien die Möglichkeit geben wolle, zu allen Treffen zu fahren. Kassenprüfer Dagmar Kügele und Karl Welte befanden die Kasse „stimmig“ geführt, und die Kassiererin wurde entlastet. Es erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands, und Michi Pfau teilte mit, dass fünf Mitglieder des Zunftrats ausscheiden werden. Ursula Forster wurde herzlich mit Blumen verabschiedet, sie wird der Narrenzunft Tettnang nicht mehr als Zunftkassiererin zur Verfügung stehen, sondern zur Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte wechseln. Ein Abschiedsgeschenk gab es von Marc Müller für Markus Traber und Christoph Kienzle, Martin Obermayr und Susanne Kiechle waren nicht anwesend.

Neu in den Zunftrat gewählt wurden Susanne Duda und Michael Gürgen. In ihrem Amt bestätigt sahen sich Oliver Kirsch, Christoph Tanner, Esther Willig, Sabine Braunger, Daniel Kesenheimer und Florian Rosczyk. Die neue Zunftkassiererin heißt Susanne Duda, neuer Geschäftsführer wird Oliver Kirsch, ein „geistiger Schaffer“, wie Michael Pfau bemerkte.

Danach stand eine Änderung der Satzung auf der Tagesordnung, die Neufassung wurde beschlossen.

Aus dem Jungzunftrat berichtete Juzu-Sprecher Jakob Gürgen und meinte: „Wir freuen uns auf die Fasnet 2019.“ Markus Traber, Vorstand des Fanfarenzugs Montfort, erzählte von einem Ausflug zum Meraner Traubenfest, zu dem „man sich eingeladen habe“ und an einem tollen Umzug teilnehmen konnte. Erfolgreich seien Bewirtungen bei großen Tettnanger Events gewesen, und man habe neue Fanfaren angeschafft.

Marc Müller berichtete über Wissenswertes von der Straßenfasnet. Untermalt wurden die Berichte der einzelnen Teams mit originellen Fotos. Einen Ausblick auf die Saalfasnet 2019 gab es von Thomas Raab. Neu ist, dass der Zunftball dieses Jahr das erste Mal an einem Samstagabend stattfindet. Man erhofft sich dadurch eine größere Resonanz. Auch wünscht man sich, dass der Kinderball noch ein letztes Mal in der Stadthalle stattfinden kann.

Mit dem Vorsatz, die Tettnanger Fasnet 2019 soll noch schöner, noch grandioser werden als bisher, erklang zum Abschluss ein vielstimmiges „Montfort-Jehu!“