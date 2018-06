Zum Jubiläumsball geht es nochmal auf das Parkett

Bereits 20 Jahre ist es nun schon her, als sich die ersten Tanzkids in Laimnau zum Kinderballett das erste mal getroffen haben. Bald hatten sie das Glück, in den alten Kindergarten wechseln zu können, um dort mit Spiegeln und Musikanlage so richtig loszulegen. Die Mütter begeisterten sich schnell auch für die Idee selbst zu tanzen und so wurde die Frauentanzgruppe gegründet.

Ab 1999 war die Frauengruppe als „Step by Step“ bei vielen Auftritten in und um das Argental zu sehen. Jedes Jahr kreierten und nähten die Tänzerinnen selbst ein neues Kostüm und hatten einfach viel Spaß am Tanzen. Es gab auch mal Wechsel in der Truppe, ein kleiner Kern hat sich jedoch bis heute gehalten und macht jeden Donnerstag Training, legt allerdings keine öffentlichen Auftritte mehr hin. Außerdem sind 45 Kinder und Jugendliche aktiv in drei Tanzgruppen, welche wie die Frauen früher, unterhaltsame Tanzauftritte haben.

„Just Dance“ wird nun am 7. Juli unser Jubiläum im Ritter-Arnold-Saal in Hiltensweiler ab 20 Uhr feiern und lädt dazu alle an einem Tanzspektakel Interessierten ein. Einlass ist ab 19 Uhr. Eigens anlässlich dieses Jubiläumsball wurde die alte Truppe wieder zusammengerufen, um an diesem Ball wieder in alter Besetzung einen „Highlight-Tanz“ zum Besten zu geben. Man darf gespannt sein.

Natürlich werden die Jugendgruppen ihre fetzigenHip-Hop Choreografien zeigen. Für eine zünftige Tanzfeier wird alles vorhanden sein: DJ, Cocktailbar, Foodtruck und ganz viel Tanz und gute Laune.