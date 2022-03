„Zukunftsplan Hoffnung“ ist das Motto für den diesjährigen Weltgebetstag

Auch in Meckenbeuren stehen Frauen am Freitag im Zentrum des Weltgebetstags. Der Gottesdienst am Freitag, 4. März, um 19 Uhr in St. Verena in Kehlen steht unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“. Es gilt, Abstand zu halten und eine FFP2-Maske zu tragen. Eine Registrierung ist nicht mehr erforderlich, teilt das ökumenische Vorbereitungsteam der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren und der evangelischen Kirchengemeinde mit. Für die Gäste gibt es eine kleine Überraschungstüte zum Mitnehmen.

An vielen Orten in zahlreichen Ländern der Welt wird am Freitag, 4. März, wieder der Weltgebetstag gefeiert – auch in Tettnang und Meckenbeuren sind Gottesdienste zu diesem Anlass geplant. Um 19 Uhr findet etwa ein Weltgebetstags-Gottesdienst in der Tettnanger St.-Gallus-Kirche statt.

Die Ideen dazu sowie die Auswahl der Bibeltexte, Gebete und Lieder kommen in diesem Jahr von einem christlichen Frauenteam aus England, Wales und Nordirland. Unter dem Leitmotto „Zukunftsplan Hoffnung“ wollen sie alle Mitfeiernden zu neuer Zuversicht und Vertrauen in Gottes Beistand ermutigen, heißt es in der Ankündigung. Die Planungen zu diesem weltweiten Gebet waren schon vor der Corona-Pandemie abgeschlossen, doch die Worte der Liturgie seien auch für die derzeitige Situation passend.

Frauen erzählen ihre Lebensgeschichte

Die ganze Welt leide an den nicht enden wollenden Einschränkungen unserer gewohnten Freiheiten durch die Pandemie. Sorgen um die eigene Gesundheit und die der Angehörigen würden viele Menschen beunruhigen. Existenznot und Einsamkeit belaste viele und die zunehmende Radikalisierung der Gesellschaft lasse viele ängstlich in die Zukunft schauen. Dazu schrecken nun auch noch die Nachrichten über Kriegshandlungen in der Ukraine.

Die Frauen des Vorbereitungsteams, eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen, schreiben: „Als Christinnen glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang.“ Eine Kernaussage aus dem biblischen Buch Jeremia stellen sie dabei in den Mittelpunkt ihres Gottesdienstes: „Ich (Gott) werde euer Schicksal zum Guten wenden.“

Anlaufstellen für Frauen in Notsituationen

Über das gemeinsame Gebet hinaus erzählen die Frauen aus England, Wales und Nordirland in ihren Texten auch viel über ihr Land und thematisieren besondere gesellschaftliche Probleme von Frauen. Dabei kommen drei Frauen auch im Gottesdienst zu Wort. Sie erzählen ihre jeweilige prekäre Lebensgeschichte und auch davon, was und wer ihnen geholfen hat, ihre Situation zu verbessern. So zum Beispiel das durch die diesjährigen Kollekte geförderte Projekt der Heilsarmee, die in verschiedenen Städten sogenannte „Link Cafés“ betreibt.

Das sind Anlaufstellen für Frauen, die vor gewalttätigen Partnern fliehen und dort bei einer Tasse Tee Unterstützung, Beistand und Hilfe bekommen. Gleichzeitig werden viele Projekte vergangener Jahre weiterhin finanziell gefördert. Das ökumenische Vorbereitungsteam aus Tettnang lädt laut Pressemitteilung alle Interessierten dazu ein, sich dieser weltumspannenden Gebetskette an diesem Abend anzuschließen. Gemeinsam soll so Samen der Hoffnung für die ganze Welt ausgesät werden.

Beim Gottesdienst in St. Gallus gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen. Das Tragen von FFP2-Masken ist Pflicht.