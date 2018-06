Zuhörer pilgern in Gedanken schon los

Wenn sich demnächst Christen aus dem Tettnanger Hinterland vermehrt aufmachen, den Oberschwäbischen Pilgerweg zwischen Ulm, Beuron und im Süden Wangen unter die Schuhsolen zu nehmen, dann haben Rita und Egon Oehler daran einen entscheidenden Anteil. Am Dienstagabend fesselte das Ehepaar aus Bad Saulgau mit seinen mitreisenden Erzählungen und Bildern einen vollbesetzten Saal des Dorfladens in Hiltensweiler. Am Ende hatte man den Eindruck, dass sich viele Besucher innerlich bereits auf den Weg gemacht haben.

Vor zehn Jahren wurde der Verein „Oberschwäbischer Pilgerweg“ aus der Taufe gehoben, dessen Vorsitzender Egon Oehler ist. Die Idee zum Pilgerweg entstand, als das Ehepaar eigentlich nur „den Kopf frei kriegen“ wollte, wissend, dass das am besten beim Wandern möglich ist. Es durchkämmte die komplette Region. Das Ergebnis ist der Wanderweg, der Pilger seit 2009 in sieben Schleifen über 1000 Kilometer zwischen Ulm, Beuron und Wangen zu insgesamt über 100 Wallfahrtsstätten, Klöster und geistliche Zentren führt und in Zwiefalten ebenso einkehren lässt wie den Bussen besteigen. Selbst Einlass in einer evangelischen Kirche und einer russisch-orthodoxen fanden Pilger.

Mit einem Film des SWR aus der Reihe „Fahr mal hin“, eröffneten Egon (er ist der Leiter der Bauernschule Bad Waldsee) und Rita Oehler ihre 90-minütige Wanderung, bei der sie auf ein zunehmend fasziniertes Publikum trafen. Denn fasziniert ist vor allem Rita Oehler, die von Oberschwaben als einer Landschaft „wie ein Bilderbuch“ schwärmt und weiß, hier neben der Hohenlohe den meisten Feldkreuzen und Kapellen zu begegnen. Untermalt von herausragenden Fotos berichtet sie, wie ein Journalist aus Norddeutschland auf dem Pilgerweg die ihm völlig unbekannten Feldkreuze erläutert bekommt und sie ihm und den Besuchern am Dienstagabend von „ganz vielem“ berichtet, was es nur in Oberschwaben und sonst nirgendwo gibt. Mehr noch: „Wie in unserer Diözese wird nirgends gelebt.“ „Viele Menschen kommen mit der Hektik nicht mehr zurecht“, sagt Egon Oehler, und sieht darin einen Grund, warum sich Pilgerwandern wachsenden Zuspruchs erfreut. „Die Seele ist für dauernde Höchstgeschwindigkeiten nicht geschaffen“, weiß er und: „Die Kraft kommt aus der Entspannung.“ Aufgetankt werden könne in Oasen wie Wallfahrtsstätten. Der Oberschwäbische Pilgerweg führe zu solchen Quellen, wo neue Kraft geschöpft werden könne. Unsinn sei, den Weg als das Ziel zu bezeichnen, wie es beim „ausgetretenen Jakobsweg“ heiße. Das Ziel sei Gott. Rita Oehler will, dass viele Menschen das Geschenk zuteil wird, in diesen Oasen Gott zu erfahren. Sie möchte ihr Wissen um die Wallfahrtsorte mit ihren von den Vorfahren geschaffenen kostbaren Schätzen nicht für sich behalten sondern den Menschen erschließen. Dabei könne der Oberschwäbische Pilgerweg und ein dazu herausgebrachter Pilgerführer helfen.

Johanna Kübler, von der veranstaltenden Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Argental, und Monika Sprenger vom Dorftreff war es vorbehalten, Rita und Egon Oehler mit Blumen und einem Gutschein für einen außergewöhnlichen Abend zu danken. (sig)