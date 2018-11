Zugreise mit der Gehör-Gäng

Mit seinem neuen Programm „Die Gehör-Gäng kommt an“ ist der Tettnanger A-cappella-Chor am Freitagabend in der ausverkauften Aula des Montfort-Gymnasiums aufgetreten. Mit dem „Chor der Müllabfuhr“ von Heinz Ehrhardt „Kommt, lasset von Tonne zu Tonne uns eilen, wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen“ starteten die sechs Sängerinnen und vier Sänger unter der Leitung von Eva Frisch ihr amüsantes Programm.

Nach „Lullaby of Broadway” und “You are the new day” folgte, gesungen von den vier Männern “Girl from Ipanema”. Bei der Gehörgäng gibt es nicht nur viel zu hören, sondern auch jede Menge zu sehen. Das Musikalische wird mit einem fantasievollen Kostüm- und Kulissenwechsel sowie mit schauspielerischen Einlagen verfeinert, was dem Chor einen ganz eigenen Stil verleiht.

So versucht auf dem Bahnhof ein Mann, leider erfolglos, eine allein reisende Dame anzusprechen. Schadenfroh erklingt dazu „Sweet dreams“ von Annie Lennox, fetzig danach „I’m a train“ von Albert Hammond. Für Erinnerungen und für’s Herz wurde das alte Volkslied „Kein schöner Land“ gesungen. Das fröhliche Lied von „Old Mac Donalds farm“ und „There is a Fly in my soup“, banquet fugue von John Rutter, mit weißer Tischdecke, schwarzem Insekt in der Suppe und passendem Rülpser, quittierten die Zuhörer mit Applaus. Als der Gehörgäng-Zug denTettnanger Hauptbahnhof erreicht hat, ist der Wunsch nach einer Zigarette bei einigen Fahrgästen übermächtig, doch leider gibt es überall Verbotsschilder, auch musikalisch heißt es „Rauchverbot“.

Mit einem „Verspätungs- und Ausfallslied“ nimmt die Gruppe nach der Pause die Deutsche Bahn auf die Schippe und witzig kommt Sylvia Sauter als weiblicher „neuer sprachgesteuerter Fahrkartenautomat“ herüber, der eindeutig männliche Reisende bevorzugt und Marinette Schöniger erst nach wütendem Protest eine Fahrkarte nach Durlesbach ausgibt.

Es folgt ein kurzer Szenenwechsel in die Seefahrt: „Hey Süße, kommst mit mir auf meinen Kutter?“ und das Lied „Paloma“ von Sebastián de Yradier. „Einen Mann zum Singen bringen, ist nicht leicht, denn er muss singen“ und – „jede Menge Text auswendig lernen“, ein amüsantes Gedicht von Tenor Wolfgang Klein, das zeigte, wie vielseitig die Talente der einzelnen Chormitglieder sind. „Lonesome Road, das flotte „Schuld war nur der Bossa Nova“ und „La Le Lu“, ein sanftes Schlaflied, mit besorgten Blicken auf ein schreiendes Baby im Kinderwagen gesungen, gefielen dem Publikum. „Probier’s mal mit nem Bass“ stimmten Joe Deiss und Christoph Osterried an.

Glamourös mit Zigarettenspitze und Champagner präsentierte sich der Chor zum Abschluss mit „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“. Nach einem Riesenbeifall gab es für das Publikum als Zugabe den „Kriminaltango“, einschließlich lautem Pistolenschuss und mit „Lebe wohl du kleine Gasse“ ließ man den Abend melodisch ausklingen.