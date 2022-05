Zita Fässler spendet Reinerlös ihres Osterkerzenverkaufs der Tettnanger Tafel

Seit 20 Jahren bastelt Zita Fässler aus Dietmannsweiler Osterkerzen und spendet den Reinerlös jeweils an gemeinnützige Einrichtungen. Dieses Jahr hat sich Zita Fässler für die Spende an eine einzige Organisation entschieden: die Tettnanger Tafel. Bislang hat sie den Reinerlös meist an verschiedene Organisationen gesplittet. „Ich habe eine Radio-Reportage über die Not der Tafeln gehört und mir war sofort klar, da muss ich handeln“, sagt Fässler. Sie dankt nicht nur dem Pfarrer, der fürs Segnen der Osterkerzen so manche Überstunde leistet. Sie dankt insbesondere auch den vielen Käufern der Osterkerzen. Klaus Nuber, Vorsitzender des Tafelvereins, und seine Stellvertreterin Sabina Kreiter zeigen sich bei der symbolischen Scheckübergabe tief beeindruckt: „Bei uns ist das Geld gut angelegt“, sagt Nuber und Kreiter ergänzt: „Wir können jeden Cent gebrauchen.“ In den vergangenen Wochen habe sich die Zahl der Tafelkunden verdreichfacht. Zita Fässlers Engagement findet Nachahmer. Die Aldi-Filialen in Tettnang und Meckenbeuren beteiligen sich an der Aktion „Kauf eins mehr“ zu Gunsten der Tettnanger Tafel.