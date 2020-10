Zirkusakademie-Kurse starten am Montag

Neue Zirkusakademie-Kurse in Obereisenbach und Friedrichshafen starten am Montag, 5. Oktober. Die Zirkusschule unter Leitung von Andrea Sprenger ist eine Gruppierung des Fördervereins Theatertage am See. Sie begleitet zirkusbegeisterte Kinder und Erwachsene vom klassischen Zirkusunterricht über Fortbildungen und Workshops bis hin zum professionellen Artisten. Kursleiter sind die beiden Trapezartisten „Liv&Tobi“.

