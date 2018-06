Zeichen stehen auf Sporthallenbau

Nun ist auch noch die Hebebühne kaputt. Dass die Stadthalle grundlegende Mängel aufweist, hatte Bürgermeister Bruno Walter schon in der letzten Gemeinderatssitzung verkündet (wir berichteten). Am Mittwoch hat der Technische Ausschuss das Gebäude nichtöffentlich besichtigt und danach im Sitzungssaal öffentlich diskutiert. Dies gerade auch vor dem Hintergrund dieser neuesten Entwicklung, die den Betrieb der Veranstaltungen bis Ende des Jahres zusätzlich massiv erschwert.

Ist die Hebebühne defekt, müssen Tische, Stühle und andere Gegenstände von Hand getragen werden. „Angesichts der dünnen Personaldecke im Bauhof ist das kaum stemmbar“, sagte Walter. Auf die Frage von Sylvia Zwisler (CDU), ob das Stuhlkommando hier nicht unterstützen könne, sagte Siegfried Madlener vom Hochbauamt, das sei nicht möglich: „Die Hebebühne ist das Nadelöhr.“ Oben seien zudem alle Räume ausgenutzt, um den Sportunterricht zu gewährleisten. Madlener: „Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende.“

Walter fasste zusammen: Der Sportunterricht könne weiterlaufen. Die angemeldeten Veranstaltungen für 2018 würden stattfinden. Aber weitere Veranstaltungen werde es nicht geben, „insbesondere wenn wir die Hebebühne nicht in Gang kriegen“. Die Brandschutzmängel müssten behoben werden. Es würden aber keine grundlegenden, sechsstelligen Summen mehr investiert werden. Das sei auch ein Beschluss in den Gremium gewesen, nicht mehr zu investieren und die Halle zu einem „Zeitpunkt X“ zu ersetzen.

Problem mit Veranstaltungen

Größere Veranstaltungen ab 200 Besuchern seien ein Problem, wenn die Stadthalle hierfür dauerhaft weiter genutzt werden solle, sagte Stefan Amann, Fachbereichsleiter Bauordnung. Allein die Kosten für eine Brandmeldeanlage taxierte er mit 60 000 bis 80 000 Euro, zuzüglich der laufenden Kosten: „Für Versammlungsstätten gibt es einen großen Katalog mit Anforderungen.“

Gerhard Brugger (FDP) sagte, er wisse, dass Ersatz geschaffen werden müsse. Aber bis dahin müsse die Hebebühne wieder instandgesetzt werden. Angesichts der alten Technik gelte: „Man muss den Richtigen finden.“ Da sei er gerade dran, sagte Madlener. Es könne eine Kleinigkeit, aber auch etwas richtig Großes sein. „Versprechen kann ich nichts.“ Das Problem: Ein neues System müsste teuer angeschafft werden. Das jetzige sei aus den frühen 1960-ern, es gebe auch keine Ersatzteile mehr.

Karl Welte sagte, die Stadthalle werde für eine geraume Zeit eine Übergangslösung bleiben müssen. Die Hebebühne, das sah Welte so wie Brugger, müsse man wieder in Gang bringen. Die Planung und der Bau einer neuen Halle brauche vier bis fünf Jahre. Das, was sei, müsse man reparieren. Hier erwiderte Madlener, dass das sowieso geschehe. Er sprach von 20 000 bis 30 000 Euro, die jährlich in die Halle gesteckt würden.

Bezüglich der Sportgeräte sagte Thomas Steinhauser, Fachbereichsleiter Hochbau, dass die Schulen in der Pflicht seien, diese zu prüfen. Auf eine Rückfrage von Andrea Rehm, wer Schäden melde, sagte Madlener, dass die Nutzer Mängel in ein Buch eintragen würden. Der Hausmeister schaue, ob er den Schaden selbst reparieren könne, oder er gebe es raus.

Rehm fragte auch nach dem Sicherheitsproblem beim Ballspiel. Die Hallenordnung verbiete das, sagte Steinhauser, aber Softbälle seien zugelassen. Madlener ergänzte, dass es in der Vergangenheit phasenweise auch schon mal wöchentlich Reparaturen gegeben habe. Das sei aufwändig, und es handle sich nicht um eine Sicherheitsverglasung.

Planungsprozess ab Herbst

Birgit Butt (SPD) sagte, es führe kein Weg daran vorbei, eine neue Halle zu bauen. Allerdings sei die Realisierung ohne genaue Zeitangabe im Haushalt hinterlegt. Schulsport sei eine Pflichtaufgabe. Das müsse konkreter werden. Hier erwiderte Walter, dass Büros gesucht werden müssten, die den Planungsprozess moderierten. Ein Planungsausschuss müsse ein Anforderungsprofil entwickeln, dann könne es die Vergabe geben. Intern rechne man mit einer Entscheidung im Jahr 2019. Dann könnten Ausschreibungen und Bau beginnen. Ab Herbst werde man in den Planungsprozess einsteigen. Es gebe zudem noch die Standortfrage.