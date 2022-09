Zahlreiche Erfolge beim RFV Krumbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die ReiterInnen des Reit- und Fahrverein Krumbach (RFV) können sich in dieser Turniersaison mal wieder über zahlreiche Erfolge freuen. Wie vielseitig der Verein unterwegs ist, kann man an den Erfolgen sehen. Die Erfolge reichen von den jungen ReiterInnen, über die SeniorInnen Ü-50 und über viele Disziplinen wie Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren. Hier folgt nur ein kleiner Überblick über die zahlreichen Erfolge der laufenden Saison.

Selina Hellmann konnte sich mit „Ultra Liberty“ in Weingarten über Platz 3 im Springen mit Idealzeit A** freuen. Ihr Vater Hubert Hellmann ging in Bad Wurzach mit „Cool“ an den Start und sicherte sich den 4. Platz im A*-Springen. Hubertus von Dewitz ist mit seinem selbst gezogenen Wallach „Graf Wiedenbach“ unterwegs. In Mannheim nahm er am internationalen AJA-Turnier teil. Im Zwei-Phasen-Springen über 1,20 m wurde er 11. und im Punkte-Springen über 1,15 m 12. Ramona Gührer ließ in Hauerz in der Dressurprüfung Klasse A** mit „Encantaro“ die Konkurrenz hinter sich und nahm den Sieg mit nach Hause. Mit ihrem „Naketano“ konnte sie viele Erfolge in Springprüfungen sammeln. In Weingarten gab es Platz 5 im Punkte-L. Lisa Breyer ist fleißig mit ihrem „Chacco“ ebenfalls in Springprüfungen unterwegs. In Rot a.d.R. wurde Sie im A*-Springen 7. Celine Wiedemann ging diese Saison bereits mit 4 Pferden in Springprüfungen an den Start. Mit Ihrer „Quintera“ holte sie sich in Isny einen souveränen Sieg im Stil-M mit einer Wertnote von 8,3. Mit „Gogo Fantasy“ konnte sie das Stil-L in Rot a.d.R. mit einer Wertnote von 8,6 gewinnen. Dort startete sie ebenfalls mit „Loretta“ im Stil-L und wurde 3. Sowohl mit „Loretta“ als auch mit „Chacco“ holte sie in Kißlegg den 6. Platz im Springpferde L. Die Nachwuchsreiterinnen Sophie und Emilia Riegger sind ebenfalls sehr vielseitig mit ihren Pferden unterwegs. Sophie nahm mit „Seattle“ in Blonhofen an einer Geländeprüfung der Klasse A** teil. Mit einer Wertnote von 7,6 gab es hier Platz 6. In Amtzell konnte sie das A**-Springen gewinnen. Emilia startete mit „Kasimir“ in Reiterwettbewerben und wurde in Krumbach 4. und in Hauerz 2. Mit „Carrick King“ konnte Sie den Reiterwettbewerb in Überlingen sogar gewinnen.

Am 17. und 18. September veranstaltet der RFV Krumbach e.V. sein jährliches Springturnier und freut sich auf zahlreiche Besucher.