Zahlreiche Belobigungen und Auszeichnungen

Insgesamt 76 Schülerinnen und Schüler sind zu den Abschlussprüfungen der Realschule Tettnang angetreten, 69 von ihnen konnten vor Kurzem bei der Entlassfeier in der Mehrzweckhalle in Obereisenbach ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. Durch den Abend führten Ben Heidrich (10b) und Theresa Ulbricht (10b), musikalische Begleitung gab es vom Orchester der Realschule unter der Leitung von Frau Traut. Das teilte die Schule mit.

Schulleiter Jürgen Stohr verglich in seiner Rede die Absolventen mit Bergsteigern, die auf ihrer Tour durch die Zeit an der Realschule mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hatten, wobei ihnen ihre Bergführer (die Lehrer) immer zur Seite standen. Nun hätten 69 von ihnen den Realschulgipfel erreicht und seien gewappnet, um in Zukunft auch weitere Gipfel besteigen zu können. Mit ,,Auf geht’s, der Berg ruft“, schloss Stohr seine Rede ab und wünschte allen Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen alles Gute für ihre Zukunft.

Schülersprecher Ben Heidrich dankte allen Personen, die am Gelingen des Abends beteiligt waren. Danach wandte er sich an alle Zehntklässler und riet ihnen zu: ,,Geht euren Träumen nach. Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Anschließend überreichten die Klassenlehrerinnen und -lehrer die Zeugnisse. Der Notendurchschnitt lag in diesem Jahr bei 2,4. Rektor Stohr und Konrektor Albrecht Elser überbrachten Belobigungen an: Nina Baytar (10a), Lotta Hackenbruch (10a), Miriam Heilig (10a), Franz Steck (10a), Linus Wund (10a), Annika Birkle (10a), Felix Bucher (10a), Emma Rittler (10b), Viveca Pauckert (10b), Cora Walser (10b), Marie Blaser (10b), Alisa Eibler (10b) und Oliwia Kozak (10b). Auszeichnungen erhielten Friedrike Kehr (10b) und Pia Hellmond (10b).

Eine Auszeichnung mit einem Preis der Stadt Tettnang für die drei Schulbesten erhielten Michael Friedrich und David Käppeler (beide 10a) jeweils mit einem Durchschnitt von 1,5 und aus der 10b Jannick Hämmerle (1,4). Wegen seinem außergewöhnlichen Engagement als Schülersprecher sangen die Lehrer zum ersten Mal in der Geschichte der Realschule ein Ständchen für Ben Heidrich. Er war an der Organisation unzähliger Aktionen beteiligt oder organisierte diese selbst. Wegen dieses unermüdlichen Einsatzes wurde er mit einem Preis für besonderes soziales Engagement bedacht.

Zum Ausklang des offiziellen Teils des Abends überraschte Alexia Deak (10c) die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem Sologesang von ,,We are the Champions“. Hierbei wurde sie von den Absolventinnen und Absolventen begleitet.