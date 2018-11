Zündende Höhepunkte der Filmmusik

Hollywood hat am Samstagabend Pate gestanden beim gemeinsamen Herbstkonzert von Jugendblasorchester und Stadtkapelle Tettnang. Ohne zu zögern war Thomas Ruffing für den länger erkrankten Dirigenten Julian Bucher eingesprungen, hatte an seine eigene Zeit mit der Stadtkapelle angeknüpft und mit den Musikern ein mitreißendes Programm mit Highlights der Filmmusik einstudiert.

Weniger festlich war der Einlauf der Gäste: Die Zufahrt war versperrt, Parkplätze waren weg und das ganze Umfeld aufgegraben, da galt es erst einmal eine Mondlandschaft zu überwinden. Umso mehr freuten sich die Vorsitzenden Rafaela Lehmann und Tobias Lutz mit ihren Musikern, dass die Stadthalle dennoch randvoll geworden ist. Die im letzten Jahr ausprobierte Bewirtung an langen Tischen ist wieder bestens angekommen, die sinfonische Blasmusik fand dennoch aufmerksame Zuhörer.

Auch das Jugendblasorchester hatte sich die Filmmusik vorgenommen und führte mit sattem Sound in den Jurassic Park. Mit ruhigem Dirigat stand Ulrike Miller vor den jungen Musikern aus Tettnang und den umliegenden Vereinen – nur wenige Uniformen verrieten, dass alte Hasen mithalfen. Tutti und die heraustretenden Soli bewährten sich im Song „This is me“ aus „The Greatest Showman“. Präzision, Power und Tempo bestachen auch im „Lion King“, dessen Atmosphäre zündend herüberkam. Mit präzisem Dirigat hatte Ulrike Miller ihre Jungmusiker im Griff, die sich mit „Skyfall“ aus James Bond unter großem Applaus verabschiedeten.

Mission possible

Drangvoll eng wurde die Bühne, als dann die Stadtkapelle mit ihren sechzig Aktiven Platz nahm. Charmant führten Laura Walser und Louisa Dannecker durchs Programm, das mit dem Agententhriller „Mission Impossible“ Fahrt aufnahm. Eine „unmögliche Mission“ mag es im Film sein, doch ganz und gar nicht für die Stadtkapelle, die von Anfang an mit geballter Power und Farbenpracht mitriss, ganz gleich in welches Register man reinhörte oder welche Solisten sich abhoben. Wieder ging’s mit James Bond auf Verbrecherjagd: samten der Klang der Hörner und des tiefen Blechs, packend die Aufschreie von Trompeten und Posaunen. Dafür durfte man sich vom romantischen Evergreen „Moon River“ von Henry Mancini mittragen lassen, umso mehr, als Hannah Walser ihr Solo für Altsaxofon ohne eine Spur von Nervosität ruhig und stimmungsvoll erleben ließ, wobei auch die Balance zwischen Solo und Tutti stimmte.

Nach der Pause katapultierten die Musiker ihre Zuhörer mit der „Star Wars Saga“ hinein in die Galaxie: nix stille Sternennacht, sondern martialischer Sound, der sich in eine Vorstellung von Frieden verwandelte und wieder zur Attacke ausholte, dass das extraterrestrische Heer vor dem inneren Auge stand. Ein Hornsolo, eine Oboe führten wieder zu Ruheinseln, heroischer Siegesglanz stand am Ende. Nun war für die Vorsitzenden Zeit, neun verdiente langjährige Musiker zu ehren, ehe Teresa Zimmermann, eingebettet in stillen Klangteppich, mit sicherem Ton John Williams‘ bewegendes Geigensolo aus dem Film „Schindlers Liste“ vortrug.

Ein schönes, schlichtes Flötensolo leitete Alan Silvestris „Forrest Gump Suite“ an, die Bläser malten eine friedvolle Landschaft. Ein Solo am Piano wurde von den Bläsern weitergeführt, die die Musik zu sieghaftem Glanz aufblühen ließen. Tobias Lutz‘ Dank galt nun allen Beteiligten, besonders dem Ehrenmitglied Bruno Stehle, der auch an seinem 78sten Geburtstag mit auf der Bühne saß, und dem Dirigenten Thomas Ruffing, der mit viel Fachwissen, Geduld, Charme und Witz durch die anstrengende Probenphase geführt habe. Dass die Musiker mehr können als spielen, zeigte zuletzt die Symphonic Suite von „Fluch der Karibik“ Teil 3, denn da mutierten sie überraschend zum Chor, ehe sie mit wahnwitziger Power zum Ende drängten. Da passten die „Tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ als Zugabe toll dazu, bevor mit Bryan Adams‘ „I Do It For You“ das Konzert nach drei Stunden zu Ende war und der gesellige Teil sich anschloss.