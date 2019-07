Xavier hat Trisomie 21 und besucht einen Regelkindergarten

Mit Aufregung und Vorfreunde laufen sie Schritt für Schritt auf die Bühne zu. Anspannung ist zu spüren, die sich dann in pure Freude und Stolz verwandelt. In der Heroldstatter Berghalle haben am Samstagabend die Abiturienten des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Laichingen ihre Zeugnisse erhalten und ihren Abiball gefeiert. Namentlich werden sie aufgerufen, schreiten dann in Gruppen zu diesem feierlichen Akt durch die Halle.

Bei ihrem Weg auf die Bühne werden sie von Applaus und dröhnenden Bässen begleitet.