Workshopserie für den Weg zu einem enkeltauglichen, nachhaltigen Leben

An fünf interaktiven Abenden der Seminareihe „MeinGemeinwohl“ sollen sich die Teilnehmer gegenseitig zu Veränderungen anspornen und ihre Ideen und Ergebnisse austauschen. Die Seminarreihe selbst ist ein kostenpflichtiges, von der Stadt Tettnang gefördertes Angebot. Über Inhalte, Termine und Ablauf informiert ein Online-Infoabend am Donnerstag, 29. Juli, 19 bis 20 Uhr. Referent ist GWÖ (GemeinWohlÖkonomie)-Berater Thomas Henne. Er gibt einen Einblick in die Idee und Inhalte des Konzepts von „MeinGemeinwohl“.

Eine Anmeldung bis 27. Juli ist erforderlich bei Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang, die den Zugangslink für die Online Veranstaltung versendet. Telefon 07542 / 51 01 07 oder melanie.friedrich@tettnang.de. Informationen finden sich auch unter www.ecogood.org oder www.ecogood.org/bodensee-oberschwaben/.