Workshopreihe für einen enkeltauglichen Alltag

Aufgrund der großen Resonanz bietet die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang noch einen weiteren Infoabend zur Workshopserie „Mein Gemeinwohl” an, jetzt auch mit der Option auf einen Onlinekurs, der deutlich vor Ostern starten könnte. Für die Zeit nach Ostern hoffen die Organisatoren , den Präsenzkurs anbieten zu können.

In Kooperation mit dem GWÖ-Berater Thomas Henne bietet die Anlaufstelle auf fünf Abende verteilt einen Workshop, der Lust machen soll, den eigenen Alltag auf nachhaltige Weise zu ändern. Dahinter steckt das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie.

Bis zu zwölf Teilnehmer spornen sich gegenseitig zu Veränderungen an und tauschen ihre Ideen und Ergebnisse aus. Mit Lust und Neugierde soll sich die Gruppe auf den Weg zu einem enkeltauglichen, nachhaltigen Leben machen. Die genauen Termine werden mit den Teilnehmern abgestimmt und voraussichtlich nach Ostern in der Anlaufstelle (Montfortstraße 2) stattfinden. Bei der Workshopserie handelt es sich um ein kostenpflichtiges, von der Stadt Tettnang gefördertes Angebot. Eine weitere Gruppe kann sich zudem auch online formieren und entsprechend früher starten.

Interessierte erhalten an einem kostenlosen Online-Infoabend am Donnerstag, 18. Februar, von 19 bis circa 20.30 Uhr unverbindlich einen Einblick in die Idee und Inhalte des Konzepts.