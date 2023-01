Wolfgang Sprenger ist Ironman-Triathlet – und ernährt sich rein pflanzlich

Ein Hochleistungssportler braucht Fleisch für seinen hohen Proteinbedarf – das zumindest dachte auch Wolfgang Sprenger lange Zeit – bis er seine Ernährung vor einigen Jahren komplett umkrempelte. Steak, Eier oder Milch kommen bei ihm nicht mehr auf den Teller, denn der 39-Jährige ernährt sich inzwischen rein pflanzlich.

Ich bin viel leistungsfähiger,

sagt er über die Veränderung, die er seit der Umstellung in Bezug auf seine sportliche Leistung spürt. Sprenger ist Triathlet und absolvierte im Oktober vergangenen Jahres seinen ersten Ironman-Triathlon auf der langen Distanz in Barcelona.

Tochter isst in der Kita auch mal Fleisch

Am Kühlschrank von Wolfgang Sprenger und seiner Frau Silke in Bürgermoos kleben bunte Plakate mit Illustrationen von Lebensmitteln, die besonders gute pflanzliche Eisen- Kalzium- oder Proteinquellen sind. „So hat man alles immer gleich im Blick und auch für unsere Kleine ist es schön anschaulich“, sagt Silke Sprenger. Zuhause kochen die Eltern einer vierjährigen Tochter gerne und oft – dort gibt es rein vegane Kost.

Wenn sie irgendwo eingeladen sei, esse sie hin und wieder aber auch mal einen Kuchen, der nicht vegan sei und nur vegetarisch, räumt Silke Sprenger ein. Und auch ihre Tochter esse bei den Großeltern oder in der Kita ab und zu auch Fleisch oder andere Tierprodukte.

Veganuary: Das steckt dahinter

Wolfgang und Silke Sprenger haben bereits vor rund zwei Jahren auf pflanzliche Ernährung umgestellt. Diesen Entschluss fassen in Deutschland immer mehr Menschen – sei es aus Gründen der Ethik, des Klimaschutzes oder der Gesundheit. Den ganzen Januar über findet weltweit derzeit der sogenannte Veganuary statt. Das ist eine Kampagne, die vor zehn Jahren in Großbritannien ins Leben gerufen wurde und mittlerweile in mehr als 200 Ländern ausgetragen wird. Dahinter steht eine Non-Profit-Organisation.

Warum auch? Wir fühlen uns fit, sind nur selten krank, Silke Sprenger

Wer pflanzliche Ernährung einfach mal ausprobieren will, kann sich auf der Veganuary-Website registrieren und erhält dann einen Monat lang per Newsletter hilfreiche Alltagstipps, Rezepte und Hintergrundinfos. Im vergangenen Jahr haben sich laut den Initiatoren mehr als 600.000 Menschen für den Veganuary registriert. Tipps und Hilfestellung rund um vegane Ernährung gibt es seit einigen Monaten aber auch in Tettnang: Der Ernährungsberater Michael Streicher bietet einmal im Monat in der Anlaufstelle für Bürgerengagement eine Sprechstunde zu dem Thema an.

Gesundheitliche Gründe gaben den Anstoß

Auch sie habe das Angebot schon genutzt, „einfach, um mir vielleicht noch Tipps oder Inspiration zu holen“, sagt Silke Sprenger. Eine Rückkehr zu einer omnivoren Ernährung könnten sie und ihr Mann sich mittlerweile nicht mehr vorstellen, sind sich die beiden einig. „Warum auch? Wir fühlen uns fit, sind nur selten krank“, meint die 32-Jährige.

Veganuary - das ist die größte vegane Bewegung der Welt und inspiriert Menschen jedes Jahr dazu, eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren.

Den Anstoß hätten bei ihm gesundheitliche Gründe gegeben, sagt Wolfgang Sprenger. „Ich habe damals eine Blutuntersuchung machen lassen und dabei stellte sich heraus, dass einige Werte nicht passte und meine Muskulatur übersäuert war“, erklärt der Sportler. Daraufhin habe er begonnen, sich intensiver mit Ernährung auseinanderzusetzen und sich möglichst gesund zu ernähren – zunächst vegetarisch, später dann vegan. Mit der Zeit habe die ethische Komponente die Entscheidung jedoch noch bestärkt. „Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, gibt es keinen Weg zurück. Da kommen Fragen auf, die man sich nie gestellt hat“, beschreibt er seine Beweggründe.

Proteinbedarf lässt sich auch pflanzlich decken

Über regelmäßige Bluttests lasse sich leicht feststellen, ob die Nährstoffversorgung passe. „Wir kaufen kaum Fertigprodukte, kochen selbst und achten auf frische und unverarbeitete Lebensmittel. Wenn man sich vollwertig vegan ernährt, ist man eigentlich mit allem versorgt“, sagt Silke Sprenger. Einzelne Nährstoffe könnten bei Bedarf problemlos supplementiert werden – als Sportler achte er hier besonders darauf, ausreichend versorgt zu sein, sagt Wolfgang Sprenger. Als Proteinquellen nutze er gerne Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen, Tofu, oder auch Quinoa, Amaranth oder schwarzen Reis.

Ich habe bei mir einen riesen Unterschied bemerkt,

meint Wolfgang Sprenger. „Es gibt nicht mehr dieses Mittagsloch, dass man nach dem Essen so müde ist.“ Und auch beim Sport sei seine Leistungsfähigkeit besser denn je. Beim Ironman-Triathlon in Barcelona hat er 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen absolviert. Eine solche Leistung erbringen zu können, dazu gehöre natürlich viel Training, doch die Ernährung könne viel beeinflussen. „Die Regenerationszeit ist viel kürzer, sodass ich inzwischen problemlos jeden Tag trainieren kann“, erklärt er.

Wünschen würden sich die beiden, dass die vegane Ernährung in Zukunft weiter eine immer größere Akzeptanz erfährt und verbreiteter wird. In den Supermärkten wachse die Produktvielfalt jedoch schon enorm und auch innerhalb des Freundes- und Familienkreises würden sich viele erfreulicherweise sehr offen dem Thema gegenüber zeigen, sagt Silke Sprenger. „Viele stellen dann erstaunt fest, wie lecker ihnen das Essen schmeckt, was wir kochen“, freut sie sich.