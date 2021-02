Wolfgang Ruther als HVG-Vorstand im Amt bestätigt

Der Vorsitzende der Tettnanger Hopfenpflanzer, Wolfgang Ruther, ist am Mittwochabend als Vorstandsmitglied der Hopfenverwertungsgenossenschaft HVG in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Online-Generalversammlung der größten Erzeugergemeinschaft der deutschen Hopfenpflanzer mit Sitz in Wolnzach erhielt er die Ja-Stimmen von 204 Stimmberechtigten. Gegenstimmen gab es keine. Zuvor hatte er sich, seinen Betrieb und seine ehrenamtliche Tätigkeit im Video kurz vorgestellt. Natürlich ist er kein Unbekannter. Ruther bekleidet das HVG-Vorstandsamt als Vertreter des Anbaugebiets Tettnang bereits seit 2015. Damals folgte er auf seinen Vorgänger Johann Heimpel.