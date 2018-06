Wohnungsknappheit wird zum massiven Problem

Die Stadt hat dem Bodenseekreis ein weiteres Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen überlassen: Bis zu 26 Asylsuchende sollen nach einigen Umbauarbeiten im Haus Thanner Platz finden. Das geht aus dem Bericht des Sozialen Fachdienstes hervor, den der städtische Sozialarbeiter Siegfried Schingnitz am Donnerstag den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses vorstellte. Ein „Riesenproblem“ sieht Schingnitz auf die Stadt im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern zukommen.

Wie bereits mehrfach erläutert, ist es im ersten Schritt Aufgabe des Bodenseekreises, ankommenden Flüchtlingen eine Unterkunft zu bieten. Städte und Gemeinden im Kreisgebiet stellen zwar Grundstücke und Gebäude zur Verfügung, organisatorisch und finanziell ist die Erstunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften aber Sache des Landkreises. Diese Erstunterbringung endet derzeit nach maximal 24 Monaten. Die Flüchtlinge müssen sich dann entweder selber eine Wohnung suchen – oder im Zuge der Anschlussbringung von der Kommune, in der sie sich befinden, untergebracht werden. Hier greift dieselbe Verpflichtung, die Städte und Gemeinden gegenüber Obdachlosen haben. Wenn man sich nun anschaut, wie viele Flüchtlinge in den nächsten Wochen in Tettnang erwartet werden – fast 400 allein in den Notunterkünften Layer-Halle, Stadthalle und Seldner-Halle – dann lässt sich erahnen, was für eine Herkulesaufgabe da auf die Stadt zukommt.

Kommunen tragen Hauptlast

Wie dem Bericht von Siegfried Schingnitz zu entnehmen ist, stehen der Stadt derzeit sieben Wohngebäude zur Verfügung, in denen aktuell 76 Obdachlose und Flüchtlinge untergebracht sind. Bei Letzteren verschwimmen hier bereits die Grenzen zwischen Erst- und Anschlussunterbringung. Diese Unterscheidung beziehungsweise die Dreiteilung zwischen Landeserstaufnahmezentren (Land), Gemeinschaftsunterbringung (Landkreise) und Anschlussunterbringung (Kommunen) sollte nach Einschätzung von Siegfried Schingnitz ohnhin überdacht werden – denn am Ende würden bei dieser Aufteilung die Kommunen langfristig die Hauptlast tragen.

Wohnungen in desolatem Zustand

Vor dem Hintergrund, dass zum einen die Anzahl der in Tettnang vorhandenen Wohnungen deutlich zu gering ist und sich diese zum anderen teils in desolatem, eigentlich nicht mehr bewohnbarem baulichen Zustand befinden, dürften hier auf die Stadt in den nächsten Jahren ganz erhebliche Investitionen zukommen. Selbst ohne Flüchtlinge bestünde Bedarf.

„Es kommen praktisch wöchentlich Menschen zu mir wegen Wohnungen. Ich kann dann meist nur mit den Schultern zucken und bin relativ hilflos, weil es in Tettnang keinen sozialen Wohnungsbau gibt“, berichtete Siegfried Schingnitz. „Wir müssen dringend etwas tun – nicht nur für die Asylbewerber, sondern auch für die anderen.“ Bürgermeister Bruno Walter kündigte an, dass die Verwaltung dem Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung eine Liste mit Gebäuden und Grundstücken vorlegen werde, die für eine entsprechende Nutzung beziehungsweise den Bau von Sozialwohnungen in Frage kämen. Nichtöffentlich war diese Liste bereits Thema im Technischen Ausschuss.