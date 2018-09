Wohnungseinbruch misslingt

Ein unbekannter Täter, der am Samstag zwischen 12.30 und 14 Uhr versuchte, in eine Erdgeschosswohnung in der Domänenstraße einzubrechen, wurde dabei vermutlich gestört. Der Unbekannte hatte bereits an der Terrassentür mit einem Hebelwerkzeug hantiert, dann aber von seinem Vorhaben abgelassen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.

