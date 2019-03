Das sonnige Frühligswetter hat die vielen interessierten Besucher nicht davon abgehalten, am Sonntag das Jugendvorspiel des Musikkapelle Hiltensweiler zu besuchen. Nicht nur Jugendleiterin Julia Jakob freute sich, dass so viele Gäste kamen.

Zum Auftakt des Vorspielprogramms waren zunächst die Blechinstrumente an der Reihe Pia Brugger und Tobias Gindele präsentierten mit Lehrer Thomas Ruffing an den Posaunen eher Klassisches, wie beispielsweise den „Trombone Tune“ von Jeremiah Clarke. Noch etwas anspruchsvoller alsdas Posaunentrio zusammen mit ihrem Musiklehrer spielten sie dann mit „Echo“ und „Dixi“. Für ihr munteres Vorspielen und für den ungewöhnlichen Klang bekamen sie viel Beifall. Laurenz Walser strengte an der Tuba an und konnte beim zweiten Stück lässig sein Tubasolo spielen.

Mit fünf Monaten Spielpraxis war die einzige wirkliche Anfängerin beim diesjährigen Vorspiel Johanna Spinnenhirn. Sie zeigte im Duo mit Lehrer Samuel Eder engagiert und munter Talent. Emilie Lanz spielte dann ebenfalls an der Klarinette zusammen mit ihrem Lehrer ein flottes Klezmerstück. David Schmid trug gefühlvoll und rhythmisch sehr stimmig ein Jazzstück von Bob Mintzer am Saxophon vor. Als Duo Flöte und Klarinette ließen Vanessa Gindele und Alina Kibele fein abgestimmt Klassisches von Franz Anton Hoffmeister erklingen. Das war eine Sonate in B-Dur, eigentlich für zwei Flöten gedacht – aber auch in dieser Kombination gelang den jungen Damen ein galantes Rokokostück.

Danach war das Schlagzeug dran, Marian Ehrle und Johannes Holitsch zeigten an Trommeln als Duo Synchrones und Rhythmisches. Dann spielte Hannes noch auf dem Xylophon noch etwas Flottes vor. Den Schlusspunkt setzte schließlich die Jugendkapelle Hiltensweiler unter der Leitung von Lucas Zodel. Unter anderem sorgen sie mit der „Amazing Grace“ für Wohlklang und Stimmung um Saal, das Publikum applaudierte begeistert.

Eine Zugabe gab es von dem 14-köpfigen Ensemble dann auch noch: „Bandroom Boogie“ von Michael Sween, ein Stück mit zahlreichen Soli verschiedener Instrumente. Jugendleiterin Jakob lud noch dazu ein, den Nachmittag langsam bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen „ausklingen“ zu lassen. Das ließen sich die Besucher nicht zweimal sagen.