Woher kommt die „Friedensseife“?

Seit über 400 Jahren hat das Seifenhandwerk in Nablus eine lange Tradition. In der palästinensischen Stadt im Westjordanland werden Seifen in Handarbeit hergestellt – zu 100% aus natürlichen Zutaten, biologisch abbaubar und unter fairen Bedingungen. Diese Seife wird auch als „Friedensseife“ bezeichnet, denn im Nahen Osten führen israelische und arabische Frauen gemeinsam eine Non-Profit-Organisation.

Schon 1996 entstand Sindyanna of Galilee – die Non-Profit-Organisation – mit dem Ziel, eine Brücke zwischen den Kulturen zu bauen. Zudem soll ökologische Landwirtschaft gefördert und Kleinstproduzierenden der Zugang zu Bildung und wirtschaftliche Perspektiven eröffnet werden. Sindyanna of Galilee vermarktet die hochwertigen Produkte arabischer Erzeugerinnen aus Nablus auf dem internationalen Markt nach den Prinzipien des Fairen Handels und reinvestiert die Export-Gewinne in die Ausbildung von Frauen. Das Team arabischer und israelischer Frauen arbeitet täglich daran, die Vision einer friedlichen Koexistenz zu teilen und sie gemeinsam – Seite an Seite – Realität werden zu lassen. „Sindyanna ist für den Export zuständig, das Team in der Nablus Soap Company stellt die Seife her,“ erklärt Frank Jonat, Vorstand vom „Eine-Welt-Verein Tettnang e.V.“ Im Weltladen gibt es die Friedensseife als pure Olivenöl-Seife oder mit verschiedenen getrockneten Kräutern und ätherischen Ölen.

Seit Jahrhunderten hat sich die Seifenproduktion in Nablus nur geringfügig geändert. Die Grundlage für die Herstellung der Seifen bilden extra natives Olivenöl, Wasser und Natronlauge. Diese werden im weiteren Verlauf vermischt und erhitzt. Nach Einsetzen des Verseifungsprozesses wird die Seifenmasse großflächig zum Erkalten auf Wachspapier verteilt. Ist die Seife ausreichend ausgehärtet, beginnt die Arbeit des Seifenschneiders, des sogenannten „Tbeleh“: Dieser schneidet die Seife in Blöcke, um sie dann zu den charakteristischen Türmen aufzustapeln. „Kleinere Seifenblöcke werden direkt in eine Form gepresst und mit dem Logo von Sindyanna of Galilee geprägt. Danach müssen die Seifenstücke noch mehrere Monate trocknen, bevor sie verwendet und exportiert werden können,“ so Frank Jonat.